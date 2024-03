Eishockey

18:27 Uhr

David Zachar: "Gewinnen und ins Endspiel einziehen"

Entspannt fährt David Zachar an der Bank des ESV Burgau vorbei. Der Kapitän des ESV Burgau ist für das Team praktisch unverzichtbar.

Plus Vor dem Landesliga-Halbfinale gibt sich der Kapitän des ESV Burgau zuversichtlich. Zusammen mit David Ballner berichtet er, was die Eisbären so stark macht.

Von Uli Anhofer

Sicher ist, dass der ESV Burgau im ersten Halbfinale der Eishockey-Landesliga Heimrecht genießt. Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass der heimische Eispalast am Sonntag, 10. März, ab 18 Uhr aus allen Nähten platzen wird; der Run auf die Eintrittskarten ist bemerkenswert. Wer allerdings Gegner der Eisbären sein wird, steht erst am späten Abend des 8. März fest. Drei der vier noch im Viertelfinale kämpfenden Teams sind denkbar.

Burgau spielt gegen den ERC Sonthofen, wenn sich Sonthofen gegen den SC Reichersbeuern durchsetzt.

Burgau spielt gegen den ESC Haßfurt, wenn Haßfurt gegen Pegnitz und Reichersbeuern gegen Sonthofen gewinnen.

Burgau spielt gegen den EV Pegnitz, wenn Pegnitz gegen Haßfurt und Reichersbeuern gegen Sonthofen siegen.

Sicher ist schon jetzt, gegen wen Burgau nicht antritt: Sollte der SC Reichersbeuern weiterkommen, sind die Oberbayern auf jeden Fall Gegner des EHC Waldkraiburg. Grund: Der Vorrunden-Beste ist an Position eins gesetzt, hat während der gesamten Play-offs in einem eventuellen Entscheidungsspiel Heimrecht und spielt immer gegen jenes Team, das den letzten Platz in der Setzliste einnimmt - das wäre im konkreten Fall eben Reichersbeuern.

Zwei Spielern der Eisbären ist es egal, wer in der Vorschlussrunde als Gegner kommen wird. „Es ist wurscht, gegen wen wir spielen müssen. Wir wollen gewinnen und ins Endspiel einziehen“, sagt David Zachar. Der Burgauer Kapitän glaubt, dass es in der Vorschlussrunde gegen den ERC Sonthofen gehen wird. David Ballner, Topscorer der Eisbären, geht ebenfalls von einem Kräftemessen mit den Oberallgäuern aus.

