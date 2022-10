Der FC Günzburg im Stile eines Spitzenreiters

Plus Fußball-Bezirksligist FC Günzburg erwischt keinen Glanztag und gewinnt dennoch 3:2. Trainer Bronnhuber sagt, wo er die Pluspunkte in seinem Team sieht.

Der FC Günzburg bleibt Bezirksliga-Tabellenführer. „Und es fühlt sich immer noch gut an“, jauchzte Trainer Christoph Bronnhuber angesichts seiner jubelnd umherhüpfenden Fußballer. Die schlugen den VfL Ecknach in einem hart umkämpften Duell 3:2 (1:0) und verteidigten damit ihre Spitzenposition. Vielleicht etwas glücklich, wie der erneut von der Bank aus dirigierende Bronnhuber durchscheinen ließ, „aber insgesamt auch verdient, da wir die bessere Spielanlage zeigten – auch wenn wir insgesamt keinen guten Tag hatten.“