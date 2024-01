Hallenfußball

Es sollte nicht sein: Bubesheim unterliegt im Futsal-Finale Bobingen

Angeführt von Simon Zeiser (blaues Trikot) zeigte der SC Bubesheim in der Rebayhalle geradlinig-ambitionierten Hallenfußball.

Plus Bei der Schwäbischen Meisterschaft im Hallenfußball marschiert Bubesheim durchs Turnier, wird jedoch von Bobingen in der Neuauflage des Vorjahresfinales gestoppt.

Die Kicker des SC Bubesheim sind bei der schwäbischen Meisterschaft im Hallenfußball als Titelverteidiger angetreten. Beinahe hätte es mit der Wiederholung des Erfolges aus dem Vorjahr geklappt. Doch bei der Neuauflage des Finales zogen die Bubesheimer heuer gegen den TSV Bobingen den Kürzeren.

SC Bubesheim wieder Organisatior der schwäbischen Titelkämpfe in Rebayhalle

Die Bobinger, die im vergangenen Jahr mit 1:2 unterlegen waren, drehten den Spieß um und siegten dieses Mal mit 2:1. „Es standen die beiden besten Teams der Endrunde im Finale, das Endspiel war sehr spannend, und die Spieler zeigten tollen Hallenfußball“, war der Kommentar eines Zuschauers. 780 Besucherinnen und Besucher fanden am Samstagnachmittag den Weg in die Günzburger Rebayhalle. Wie schon in den vergangenen Jahren war der SC Bubesheim mit der Organisation der schwäbischen Titelkämpfe betraut worden. Und wieder gab es Lob von allen Seiten für den perfekten Ablauf der Veranstaltung.

