Die große Leidenschaft für das schnelle Spiel mit einem kleinen Ball

Plus Als Vierjähriger hat Carlo Behnke aus Waldstetten mit Hockey begonnen. Er ist erfolgreich, doch für sein Hobby nehmen er und seine Familie viele Mühen auf sich.

Von Heike Schreiber

Carlo Behnke könnte viele Bücher schreiben. Weniger über seine große Leidenschaft Hockey, als viel mehr darüber, was er beim Zugfahren zu seiner Trainingsstätte alles erlebt hat. Drei Jahre lang ist der inzwischen 16-Jährige, der belgische Wurzeln hat, aber in Waldstetten zu Hause ist, mehrmals in der Woche mit der Bahn nach Mannheim gependelt, um mit dem Baden-Württemberg-Kader auf Torejagd zu gehen. Er hat mehr Zeit im Zug verbracht, als er in der Halle stand. Mal hat er ein Training wegen verspäteter oder ausgefallener Züge fast verpasst, dann ist er erst weit nach Mitternacht nach Hause gekommen. Doch der Aufwand hat sich gelohnt, findet er. Vor ein paar Wochen ist er mit seinem Mannheimer Team Dritter bei der Deutschen U16-Meisterschaften geworden. Und hat danach einen Cut gemacht.

Carlo Behnke bekommt die Fragen beim Besuch in seinem Elternhaus in Waldstetten nicht zum ersten Mal gestellt. Wie kommt ein junger Teenager dazu, ausgerechnet Hockey zu spielen? Und wie halten er und die gesamte Familie die jahrelange Pendelei aus? Bei Tee und belgischen Pralinen kommt der hochgewachsene Teenager mit den tief in die Augen hängenden, verstrubbelten Haaren ins Reden. Mit vier Jahren hat er zum ersten Mal einen Hockeyschläger in der Hand gehalten – das Mini-Exemplar hat er bis heute aufgehoben.

