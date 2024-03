Die kleine Schwester gibt im Torlauf die Richtung vor

Plus Der 14-jährige Emil Kollek holt bei seinen ersten Special Olympics Winterspielen zwei Silbermedaillen. Welche Rolle seine zehnjährige Schwester Ida dabei gespielt hat.

Er war gerade mal drei Jahre alt, da stand Emil Kollek zum ersten Mal auf Skiern. Für Kinder in diesen jungen Jahren kein ganz leichtes Unterfangen, müssen doch komplexe Bewegungsabläufe erlernt werden. Für Emil war es doppelt schwer. Er ist mit einem Gendefekt auf die Welt gekommen und geistig beeinträchtigt. Jetzt hat der inzwischen 14-Jährige allen bewiesen, dass er trotz seiner Krankheit erfolgreich Skifahren kann. Der Teenager, der vor sechs Jahren mit seiner Familie von München nach Ichenhausen gezogen ist, hat auf bayerischer Ebene bei den Special Olympics Winterspielen in Bad Tölz zwei Silbermedaillen im Super G und im Riesenslalom gewonnen. Tatkräftige Unterstützung hat er dabei von seiner jüngeren Schwester Ida erhalten.

Am Skifahren gab es quasi kein Vorbeikommen für Emil und Ida. Ihre Mama Verena ist auf den zwei Brettern groß geworden, ihre Begeisterung dafür wollte sie ihren Kindern unbedingt weitergeben. Je früher sie damit anfingen, umso besser und umso einfacher würden sie es erlernen, dachte sie sich. Leicht habe sich Emil mit seiner geistigen Beeinträchtigung nicht getan, aber er habe Gefallen daran gefunden. Bei den ersten Schneeflocken im Winter ging es auf die Piste, Jahr für Jahr. In Begleitung von Mama oder auch Oma.