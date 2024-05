Saisonstart: Aufschlag für 14 Tennis-Teams des TSV Offingen

Vier Mannschaften treten auf der nun erweiterten Anlage des Vereins in der Südliga 1 an. Für diese Aushängeschilder geht es einzig um den Klassenerhalt.

Endlich ist es so weit. Unzählige ehrenamtliche Stunden und großes Engagement waren notwendig, um den sechsten Tennisplatz auf dem Sportgelände des TSV Offingen eröffnen zu können. Mit Beginn der Freiluftsaison 2024 am Wochenende 4./5. Mai wird dieser dringend benötigte neue Platz jetzt für die offiziellen Punktspiele genutzt. Da der TSV mit 14 gemeldeten Teams im Spielbetrieb des BTV gleichzeitig einen neuen Vereinsrekord aufstellt, zeigt sich einmal mehr, wie wichtig diese Erweiterung für die weitere Entwicklung der Abteilung ist.

Nicht nur Masse, sondern Klasse

Aus sportlicher Sicht wartet der Verein allerdings nicht nur mit Masse, sondern auch mit Klasse am Offinger Mindelbogen auf. Neben den Damen, den Damen 50 und den Herren 30 treten in der neuen Saison nun erstmals nach ihrem Aufstieg auch die Herren 40 in der Südliga 1 an. Für all diese Teams gilt dasselbe Ziel: so früh wie möglich den Klassenerhalt sichern, um dann zu sehen, was nach oben noch drin ist.

Herren und Damen II gehen heuer mit vielen jungen Spielern und Spielerinnen aus der eigenen Jugend in der Südliga 3 an den Start. So auch die Herren II. Sie setzen in der Südliga 6 stark darauf, den Nachwuchscracks erste Spiele im Erwachsenenbereich zu ermöglichen, um einen möglichst reibungslosen Übergang aus der Jugend zu schaffen. Schließlich lebt der Verein sehr stark von seiner tollen Entwicklung im Jugendbereich.

Dort sind es 2024 erstmals sieben Mannschaften, welche die Farben des TSV Offingen im Punktspielbetrieb vertreten. Nach einjähriger Abwesenheit gibt es ein Comeback der Junioren. Auch die Juniorinnen gehen, trotz vieler Abgänge in den Aktivenbereich, mit einem starken und ambitionierten Kader ins Rennen. Zudem freut sich die Jugendleitung, mit Mädchen 15, Bambini 12, Kleinfeld U9 und zwei Midcourt U10-Teams fünf weitere Mannschaften zu präsentieren. (AZ)

