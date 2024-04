DM-Start: Mit 84 Jahren hat es endlich gereicht für Bruno Siegl

Plus Der Günzburger Bruno Siegl qualifiziert sich für die Deutsche Seniorenmeisterschaft im Tischtennis. Was er sich vornimmt - und wie er sich im Alter fit hält.

Was lange währt, wird endlich gut – und im Fall von Bruno Siegl ist das Wort lange schon eine erhebliche Untertreibung. 84 Jahre alt ist der Tischtennisspieler des VfL Günzburg. Jetzt hat er es zum ersten Mal geschafft, sich für die Deutsche Seniorenmeisterschaft zu qualifizieren. Und wenn er sich schon auf den weiten Weg nach Hamm in Nordrhein-Westfalen macht, würde er dort ganz gerne auch sportlich erfolgreich abschneiden.

Ganz auszuschließen ist das nicht, sagt der Routinier mit einem hintergründigen Lächeln im Gesicht. „In dem Alter kann man das nie sagen. Vielleicht kann der andere besser spielen, aber er ist nicht so beweglich. Ich habe ja auch nicht gedacht, dass ich Silber auf bayerischer Ebene hole.“