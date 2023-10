Günzburg

Stefan Mross begeistert Günzburger Publikum mit Schlagerhits

Bei "Immer wieder Schlager" am Mittwoch im Günzburger Forum standen sie auch gemeinsam auf der Bühne. Von links: Nicki, Gastgeber Stefan Mross, Michael Fischer und Hansy Vogt.

Plus Bei "Immer wieder Schlager“ im Günzburger Forum mit Stefan Mross und Freunden durfte auch getanzt werden. Für zwei Künstler war der Abend ein Heimspiel.

Ein "besonderes Schmankerl" mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm, präsentiert von Stefan Mross – so stand es auf den Flyern. Eine Station der Konzerttournee "Immer wieder Schlager" war am Mittwoch das Günzburger Forum am Hofgarten. 25.634 Besucherinnen und Besucher sind es zwar nicht, die Mross, wie er sagt, begrüßt, aber das Forum ist bis auf einige wenige freie Reihen gut gefüllt.

Mross wünscht auch nicht "Einen wunderschönen guten Morgen – live aus dem Euro-Park in Rust" wie bei der ARD-Show "Immer wieder sonntags", die er seit 2005 moderiert, sondern einen wunderschönen guten Abend Günzburg, wo er auch nicht unbedingt Hochdeutsch reden muss. Mross wendet sich an das Publikum mit einem "Servus" und einem "Habe die Ehre", gibt mit dem Titel "Kein Herz für eine Nacht" einen Vorgeschmack und ab sofort wird mitgeklatscht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

