TC Donau-Lech-Iller und SG Krumbach erneut top im deutschen Taekwondo

Für die Kampfsport-Asse aus den zwei großen Vereinen in Nord- und Mittelschwaben springen bei den nationalen Meisterschaften Medaillen und sogar Titel heraus.

Herausragende Resultate erreicht haben die Taekwondo-Asse der beiden regionalen Vereine SG Krumbach und TC Donau-Lech-Iller beim Saison-Höhepunkt. Im Rahmen der Deutschen Meisterschaft in Bautzen gab es sogar Titel zu feiern.

Alexander Kurz ( Krumbach) präsentierte in seiner Para-Klasse ab 18 Jahren zwei sehr starke Formen und darf sich nun erneut deutscher Meister nennen.

Zwei Erfolge im Freestyle

Im Freestyle gab es gleich zwei Meistertitel: Lara Volk (DLI) setzte sich in der Klasse bis 17 Jahre gegen vier weitere Sportlerinnen durch. Für Paul Radinger (DLI) und Theresia Müller (Krumbach) war es das erste Turnier im Freestyle Paar bis 17 Jahre. Zwar kampflos, aber mit einer sicheren Form durften sich die beiden ebenfalls über den Titel freuen.

In den Teamklassen starteten für den TC Donau-Lech-Iller Mia Franke, Verena Keppeler und Raja Dölle in der Kadettenklasse. sie mussten sich hier einem hessischen Team geschlagen geben, durften am Ende jedoch die erste Silbermedaille entgegennehmen.

Spannend wurde es im Team Jugend. Fünf Bewerber aus verschiedenen Bundesländern gingen hier an den Start, unter anderem auch ein Team, das im November zur Europameisterschaft nach Innsbruck fahren wird. Elisabeth Arstambaev, Leonie Franke und Kim Riesemann (alle DLI) fanden auf der Fläche so gut zusammen, dass sie sich mit gut drei Punkten Abstand auf Platz drei Silber in dieser Klasse sichern konnten.

Durch die gute Zusammenarbeit der beiden Vereine konnte auch in der Klasse bis 30 weiblich ein Team gestellt werden. Theresa Bulling, Jessica Schober (beide DLI) und Sophie Späth (SG) erkämpften sich in ihrer Klasse die Bronzemedaille. Tim Lehrl und Marie Stenzel (beide SG) kämpften sich in der Paarklasse bis 14 Jahre ebenfalls bis auf das Treppchen vor und durften sich über Bronze freuen.

In der Jugendklasse bis 17 Jahre traten zwei noch ganz frisch zusammengestellte Paare an. Elisabeth Arstambaev (DLI) startete gemeinsam mit Alexander Schulz (Sachsen) für den sächsischen Landeskader. Die beiden hatten am Tag zuvor das erste Mal zusammen trainiert, fanden jedoch so gut zusammen, dass sie sich Bronze sicherten. Leonie Franke (DLI) ging mit Dustin Seybold (Altdorf) in derselben Klasse an den Start. Eine kleine Unsicherheit kostete wichtige Punkte. Mit Platz sieben können beide dennoch zufrieden sein.

EM-Nominierung für Sportlerin der SG Krumbach

Marina Briechle (Krumbach) und Emir-Can Erdemir (Waldtrudering) erkämpften sich in der Paarklasse bis 30 Jahre die Vizemeisterschaft. Beide wurden anschließend für die Europameisterschaft nominiert, die im November 2023 in Innsbruck stattfinden wird.

Auch in den Einzel- und Freestyle-Klassen konnten sich die Aktiven aus West- und Mittelschwaben beweisen. Tim Lehrl (Krumbach) zeigte in seiner Klasse der Kadetten bis 14 Jahre zwei sehr gute Formen, die ihm zum Sprung auf das Treppchen verhalfen und verdientermaßen Bronze sicherten. In der weiblichen Kadettenklasse erreichte Verena Keppeler (DLI) das Finale, in dem sie sich auf den guten sechsten Platz unter 17 Sportlerinnen vorkämpfte.

Marina Briechle trat in der mit 30 Sportlerinnen größten Klasse des Tages an. Mit vier starken Formen setzte sie sich am Ende gegen 26 Sportlerinnen durch und sicherte sich die Bronzemedaille. (AZ)