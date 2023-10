Krumbach erlebt ein faszinierendes Fest des Kampfsports

Der Bundesbreitensportlehrgang lockt 700 Kampfsport-Aktive nach Krumbach. Zu den Referenten zählen einige Größen der Zunft. Auch fürs Auge wird viel geboten.

Beeindruckende sportliche Leistungen gezeigt und viele großartige Eindrücke mitgenommen haben weit über 700 Kampfsport-Aktive, die am Bundesbreitensportlehrgang Taekwondo und Allkampf in Krumbach teilgenommen haben. Unter der bewährten Leitung von Heinz und Reinhold Gruber bot die gastgebende SG Krumbach eine Veranstaltung der Superlative.

Teilnehmende aus 55 Vereinen

Aus sieben deutschen Bundesländern und aus mehr als 55 Vereinen kamen die Teilnehmenden. Die Jüngsten waren erst fünf Jahre alt, der älteste Akteur stolze 78 Jahre. Sie alle einte der Wunsch, sich im Taekwondo und im Allkampf weiterzubilden.

Schon für die Jüngsten besitzt der Lehrgang in Krumbach Magnetwirkung. Sie waren mit Begeisterung bei der Sache. Foto: Niko Möller

Aufgrund der guten Planung und Vorbereitung (unter anderem wurden alle Anmeldungen zentral von Sandra Stenzel-Gruber erfasst) konnte der Lehrgang pünktlich mit der Begrüßung durch Heinz Gruber beginnen. In die Sporthalle gekommen war auch der Bürgermeister der Stadt Krumbach, Hubert Fischer. Er richtete die Willkommensgrüße der Stadt aus und freute sich erkennbar über die Chance, seine Stadt mit diesem Lehrgang, dessen Magnetwirkung so weit über Mittelschwaben hinausreicht, einmal mehr auf die sportliche Landkarte zu bringen. Immerhin ist die Veranstaltung in Krumbach bundesweit eine der größten dieser Art.

Asse geben Einblicke in ihre Fachgebiete

Im stündlichen Wechsel demonstrierten hochkarätige Referenten Kampfkunst vom Feinsten. Nationale und internationale Größen wie Heinrich Magosch, Heinz und Reinhold Gruber, Kai Müller (Bundestrainer Österreich), Wilhelm und Josef Mayer sowie zahlreich anwesende Landestrainer in Taekwondo und Allkampf gaben tiefe Einblicke in ihr jeweilige Fachgebiet. Der Spaß an der Sache, der besonders für die auch diesmal vielen Kinder so wichtig ist, kam nicht zu kurz. Davon überzeugten sich neben den Sporttreibenden viele Kampfsport-Interessierte, die als Tribünengäste in die verschiedenen Sportstätten kamen und viel von der Faszination dieser Veranstaltung aufschnappten.

Zum großen Finale kamen alle Anwesenden bei einer kurzweiligen Vorführung durch die Sportler der SG Krumbach sowie Daniel Fischer und Erwin Bucher-Scherr voll auf Ihre Kosten.

Der nächste Lehrgang steigt im Oktober 2024

Breitensportlehrgänge in dieser Form bieten die Asse in Krumbach (mit Ausnahme der Corona-Zwangspause) seit mehr als 15 Jahren an. Eine Wiederholung für 2024 ist bereits jetzt sicher. Termin wird dann der 12. Oktober sein.