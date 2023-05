Triathlon

Der Günzburger Triathlon ist ein Sportfest für alle

Plus Professionelle Organisation, der Standortvorteil Waldbad und ein tolles Team von Helfenden bilden einen grandiosen Rahmen für den Crosstriathlon in Günzburg.

Von Jan Kubica

Als alles wie am Schnürchen gelaufen war und sich bei Cheforganisatorin Carina Saiko die ganz große innere Anspannung gelegt hatte, kamen die Gefühle durch. „Da hab’ ich erst mal geheult“, sagte die 44-Jährige in ihrer persönlichen Rückschau auf den Günzburger Crosstriathlon. An der Spitze eines gut 50-köpfigen Helferteams hatte sie an diesem Muttertag 2023 einen reibungslosen Ablauf des Sportfests gemanagt.

Viele lobende Worte

Am Ende gab’s zu Recht lobende Worte von Teilnehmenden, Zuschauenden und Arbeitenden. Trotz des wirklich nicht optimalen Wetters waren die Beteiligten erkennbar zufrieden. Und sie nahmen allesamt genügend Motivation mit, um noch am Abend des Wettkampftages zu beschließen, diese längst lieb gewordene Veranstaltung auch 2024 anzubieten.

