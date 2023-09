Zügige Entscheidungen und eine klare Linie

Was verbinden die Bürgerinnen und Bürger aus der Region mit der Landtagswahl 2023 in Bayern? Bis kurz vor der Wahl erzählen Personen aus dem Landkreis Günzburg, was sie bewegt. Was sie sich von der Wahl und einer Regierung wünscht, berichtet heute Sonja Kramer, 44 Jahre alt, medizinisch-technische Assistentin aus Ziemetshausen:

"Bei der momentanen Situation sollte man sich wirklich seine Gedanken machen. Deswegen ist es absolut notwendig, dass jeder, so wie ich auch, zum Wählen geht. Schließlich ist es die breite Mehrheit, die über die Zukunft Bayerns bestimmt und wie es weitergehen wird. Ich will zügige Entscheidungen, die klar kommuniziert und umgesetzt werden, und wenig Bürokratie, und das in allen Bereichen. Wer keine Entscheidungen trifft, der trifft die falsche Entscheidung. Genauso wichtig dabei ist eine klare Linie – diese schafft Sicherheit. Wohin soll sich Bayern entwickeln? Natürlich, Bayern ist ein fortschrittliches Land und die Traditionen müssen weiterhin beibehalten werden, wie man immer sagt. Dem aber ist auch hinzuzufügen: Wir sollten endlich einmal aufhören zu jammern, uns bewusst machen, in welchem wunderbaren Land wir leben dürfen, und uns die älteren Generationen als Vorbild nehmen. Immerhin waren sie es, die unser Land nach dem Krieg wieder aufgebaut und letztlich zu dem gemacht haben, was es heute ist." (wpet)