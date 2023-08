Auto kommt im Starkregen auf der A8 ins Schleudern

Ein 25-Jähriger passt die Geschwindigkeit nicht dem schlechten Wetter an. Kurz vor Zusmarshausen prallt er gegen die Betongleitwand.

Im Starkregen ist ein Autofahrer am Sonntagabend auf der A8 kurz vor der Anschlussstelle bei Zusmarshausen ins Schleudern geraten. Wie die Polizei mitteilt, war der 25-Jährige um kurz nach 18 Uhr in Fahrtrichtung München unterwegs und passte vermutlich die Geschwindigkeit seines Wagens nicht dem Wetter an.

Der BMW driftete vom linken Fahrstreifen ab, prallte rechts gegen die Außenschutzplanke, um dann zurück gegen die Betongleitwand zu schleudern. In entgegengesetzter Fahrtrichtung kam der Wagen dann zum Stehen. Der junge Fahrer blieb unverletzt, an seinem Wagen entstand jedoch laut Polizei Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Für kurze Zeit musste die linke Fahrbahn gesperrt werden, im Einsatz waren die Feuerwehr Burgau, die Kreisbrandinspektion, der Rettungsdienst und die Autobahnpolizei. (hva)