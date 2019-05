vor 53 Min.

13 Jahre Ehe werden zur Hölle für die Vermählten

Nach einer TV-Sendung eskaliert in Vöhringen ein Streit zwischen Mann und Frau.

Von Felicitas Macketanz

Ein Ehepaar, drei gemeinsame Kinder, ein gemütliches Heim – was zunächst nach Bilderbuchfamilie klingt, entwickelt sich bei genauerer Betrachtung zu einem Zerrbild. Denn hinter der Fassade der vermeintlichen Vorzeigefamilie verbirgt sich ein Ehekrach vom aller Feinsten, der schließlich im Gerichtssaal des Amtsgerichts Neu-Ulm thematisiert wird. Angeklagt sind beide Ehepartner. Es erscheint aber nur der Mann mit seiner Verteidigerin. Die Ehefrau lässt sich entschuldigen: von einer depressiven Störung ist die Rede und von Angst, die sie bei einer Konfrontation mit dem Mann bekomme. Ein Kontaktverbot besteht bereits. Deswegen soll nun das Verfahren gegen die dreifache Mutter getrennt behandelt werden. Der Mann hat dennoch die Gelegenheit, seine Sichtweise darzustellen – und spricht von „13 Jahren Ehehölle“. Auch interessant ist dieser Polizeibericht: Tatort Pendlerparkplatz: Unbekannter klaut Räder von abgestellten Autos

Ehe wird zur Hölle

Auf der Anklagebank sitzt der 36-Jährige, weil er seine Frau geohrfeigt und sie damit vorsätzlich verletzt haben soll. Und tatsächlich: Der Mann gibt zu, seine Frau mit den Fingerspitzen an der Wange geschlagen zu haben. Es tue ihm leid, sagt er. Allerdings sei er zuvor von ihr provoziert worden, sogar bespuckt habe sie ihn mehrfach, sagt er vor Richter Thomas Mayer aus. „Seit 13 Jahren herrscht Ehekrieg. Für meine Kinder habe ich das alles ausgehalten“, so der 36-Jährige. Zudem habe seine Frau einen anderen Mann kennen- und wohl auch lieben gelernt.

Mann und Frau in unglücklicher Ehe gefangen

Handgreiflich sei sie schon immer gewesen. Sie habe ihn unter anderem an der Lippe verletzt – an jenem Tag im Januar vor einem Jahr sei die Lage aber eskaliert und seine Frau habe sich in eine Furie verwandelt und ihn mit Holzbriketts beworfen. Laut Aussagen der zur Tatzeit anwesenden Nichte des Paares, die dem Richter schriftlich vorliegen, haben sich die Eheleute gegenseitig beleidigt. Die Frau habe gesagt, dass der Mann ekelhaft sei. Zudem habe sie auf seinen Pulli gespuckt. Deswegen sei er ausgerastet und auf die Frau zugegangen, habe ausgeholt und sie geohrfeigt. „Siehst du, das mache ich seit 13 Jahren durch“, habe die Frau zur Nichte gesagt. Vorausgegangen war dem Streit eine TV-Sendung, in der tätowierte Männer zu sehen waren. Sie würde ohnehin nie einen von ihnen abbekommen, hätte der Mann zu seiner Frau gesagt, so die Aussagen der Nichte. Der Angeklagte, der keine Vorstrafen hat, bestreitet diese Äußerung.

Die Verteidigerin forderte die Einstellung des Verfahrens, auch der Richter strebte dies an. Nicht so die Staatsanwältin. Die Hauptverhandlung wird deswegen ausgesetzt, ein neuer Termin wird vereinbart.

