vor 18 Min.

20.000 Euro Schaden nach Unfall in Kettershausen

Auf der B300 in Kettershausen hat es am Dienstagnachmittag gekracht.

Zwei Autos sind am Dienstag in Kettershausen zusammengestoßen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. Eine Person wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war gegen 13.45 Uhr eine 41-jährige Frau auf der B 300 unterwegs und wollte kurz nach dem Kettershauser Ortseingang nach links in ein Baugebiet abbiegen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto und kollidierte mit diesem. (az)

Lesen sie auch:

Themen folgen