20 Jahre Illertissen und Loket: Bald steigt die große Feier

Loket und Illertissen feiern ihre seit 20 Jahren bestehende Partnerschaft. Am kommenden Wochenende reist eine Delegation aus der Vöhlinstadt zum Festakt nach Tschechien.

Von Franziska Wolfinger

In einer Woche ist es soweit: Illertissen und Loket (auch Elbogen) feiern ihr seit 20 Jahren bestehende Städtepartnerschaft. Die Feierlichkeiten dazu finden in Tschechien statt, aus Illertissen werden rund 100 Bürger teilnehmen, die mit zwei Bussen und einigen privaten Autos die rund 400 Kilometer lange Anreise auf sich nehmen.

Und in Loket haben die Verantwortlichen keine Mühen gescheut, ein wirklich umfangreiches Programm auf die Beine zu stellen. Dort wird sogar zwei Wochenenden lang die deutsch-tschechischen Begegnungen gefeiert. Das grenznahe Loket pflegt inzwischen auch Verbindungen zu der ebenfalls grenznahen bayerischen Stadt Marktredwitz. So finden diesen Samstag bereits Vorträge statt. Der Vorsitzende der Egerländer Gmoi Marktredwitz spricht zum Beispiel über die traditionellen Trachten, ein anderer Referent thematisiert das Leben der deutschen Minderheit in Tschechien.

Eine neue Ausstellung erinnert an das Schicksal der Heimatvertriebenen

In einer Wochen, wenn dann die Illertisser Delegation zu Gast ist, wird sogar noch mehr geboten sein. Nach einem tschechisch-deutschen Gottesdienst in der St. Wenzels Kirche steht die feierliche Eröffnung der Ausstellung „Loketsti rodáci/Elbogener“ statt. Sie widmet sich den Menschen, die im Zuge des Zweiten Weltkriegs ihr Zuhause in Böhmen verlassen mussten und unter anderem in Illertissen eine neue Heimat fanden und dabei gleichzeitig auch ihrer alten Kultur treu blieben.

Anschließend treten tschechische und bayerische Musiker und Gruppen im Loketer Freilichttheater auf. Den Auftakt macht die Stadtkapelle Illertissen. Auch die Volkstanzgruppe Jedesheim ist dabei und die Illertisser Rockband Vanta Black. Für tschechische Klänge sorgen die Zus-Band Loket mit der Band Kozatay und der Musikverein Harmonie Ebelsbach, der egerländer Musik und Tänze im Repertoire hat. Den Abschluss macht Cajk, eine Funk-Soul Band aus Loket. Außerdem wird es am Samstagnachmittag einen kleinen Markt mit lokalen Produkten aus Tschechien und Schwaben geben. Von tschechischer Seite ausdrücklich erwünscht werden die Illertisser Weißwürste und Brezeln mitbringen, sagte der Präsident des Partnerschaftskomitees Franz Münzenrieder. Auch wenn er leichte, nicht ganz ernst gemeinte, Bedenken hat – schließlich werden die Weißwürste dann erst lange nach 12 Uhr verspeist.

Die EU fördert den Jubiläumsfestakt

Gefördert wird das Festprogramm in Loket auch vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und die Europäische Union gefördert. 24.000 Euro habe die EU locker gemacht, sagte Münzenrieder. Dass die sich so spendabel zeigt, liege nicht zuletzt daran, dass die Illertisser und Loketer ihre Partnerschaft in den vergangenen 20 Jahren so intensiv gepflegt haben.

Etwas in den Hintergrund rückt bei all den Feierlichkeiten die traditionelle Goethewanderung, die heuer ebenfalls Jubiläum feiert: Sie findet zum zehnten Mal statt. Dabei wandeln die Illertisser auf den Spuren Goethes, der damals einige Zeit in der tschechischen Stadt verbrachte und sich dort unglücklich in die viel jüngere Baronin Ulrike von Levetzow verliebte. Organisiert wird die Wanderung vom Freundeskreis Illertissen Elbogen. Für Kurzentschlossene hat Organisator Josef Fackler allerdings schlechte Nachrichten: Es sind leider keine Plätze mehr frei. Das Interesse aus Illertissen übersteigt die Übernachtungskapazitäten in Loket.

Bei aller Vorfreude auf das Jubiläum: Wie es mit dem Partnerschaftskomitee in Illertissen weiter geht, ist derzeit nicht klar. Dort ist man auf der Suche nach einem Nachfolger für den Komiteepräsidenten Franz Münzenrieder. Er hatte seine Entscheidung schon vor längerem bekannt gegeben. Auch wenn ihm die Aufgabe viel Freude bereitet habe, habe er gemerkt, dass ihm langsam die Ideen für neue Aktionen ausgehen, sagte er in der Sitzung.

