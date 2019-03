13:00 Uhr

36-Jähriger randaliert und bespuckt Polizisten in Illertissen

Die Polizei wurde zu einem Streit zwischen Ex-Ehepartnern gerufen. Als Beamte den Mann in Gewahrsam nehmen, eskaliert die Situation.

Am Dienstagmittag ist es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 33-jährigen Frau und deren Ex-Ehemann gekommen. Da der 36-Jährige immer aggressiver wurde, verständigte die Frau die Polizei. Auch gegenüber den Beamten beruhigte sich der Mann nicht und musste deshalb gefesselt werden. Der alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Auf der Dienststelle eskaliert die Situation weiter

Auf der Dienststelle in Illertissen randalierte der Mann weiter. Er trat nach den einschreitenden Beamten und beleidigte diese massiv. Zudem wehrte er sich aktiv gegen die Verbringung in die Arrestzelle. Hierbei bespuckte er zwei Beamte und traf diese an der Dienstkleidung. Der 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingewiesen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

