41-Jähriger wird auf motorisiertem Skateboard erwischt

Ein Mann baut sich ein motorisiertes Skateboard und wird von der Polizei in Vöhringen erwischt.

Weder Betriebserlaubnis noch Versicherungsvertrag konnte der Mann vorlegen, als er mit seinem eigenhändig umgebauten Skateboard von der Polizei kontrolliert wurde.

Von Sophie Richter

Eine Polizeistreife in der Illerstraße in Vöhringen hat am Mittwoch zur Mittagszeit einen 41-jährigen Mann angehalten, der mit einem motorisierten Skateboard unterwegs war. Bei einer Kontrolle konnte er weder eine Betriebserlaubnis noch einen vorgeschriebenen Versicherungsvertrag vorlegen, wie die Polizei mitteilt. Der Skateboard-Fahrer habe das Gefährt eigenhändig entworfen und gebaut. Ihn erwartet nun eine Anzeige aufgrund Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (az)

