07:00 Uhr

Achtung Autofahrer: Am Montag beginnt eine große Baumfällaktion

Zwischen Dietenheim und Illertissen müssen zahlreiche Eschen geschlagen werden. Was vorgesehen ist.

Von Felicitas Macketanz

Verkehrsteilnehmer müssen sich ab Montag auf kurzzeitige Straßensperrungen zwischen Illertissen und Dietenheim einstellen. Der Grund sind Baumfällarbeiten an beiden Seiten der Fahrbahn. Wie Förster Bernd Karrer auf Nachfrage mitteilt, müssen die rund 30 Eschen aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Denn die Bäume leiden am sogenannten Eschentriebsterben. Laut Karrer handelt es sich dabei um einen Pilz, der den Bäumen schadet. Im schlimmsten Fall sterben sie sogar an den Folgen des Befalls. Und dann bergen die Eschen eine Gefahr für Menschen. Tote Äste könnten herunterfallen, Stämme einfach umkippen und Personen verletzen. Um dieses Szenario zu verhindern, werden ab Montag bis zum Ende der kommenden Woche die etwa 30 Eschen gefällt. „Die Sicherheit geht einfach vor“, sagt Karrer. Er appelliert deswegen an die Bürger, nicht unnötig in Panik zu verfallen. „Das wird ein stärkerer Eingriff“, gibt er zu. Die Menschen sollten sich aber nicht verunsichern lassen.

Baumfällarbeiten: Sicherheit geht vor

Die Hälfte der Flächen, auf denen die Bäume stehen, gehört der Stadt, die andere den Bayerischen Staatsforsten. Karrer arbeitet für die Baumfällungen eng mit dem Bauhof zusammen, der – wenn nötig – die Straßen kurzzeitig sperren wird. Davon betroffen ist die Fahrbahn zwischen Illertissen und Dietenheim auf Höhe des Kollegs der Schulbrüder, sagt der Illertisser Förster, der für Waldbesitzer im südlichen Landkreis zuständig ist. Ersetzt werden sollen die gefällten Eschen übrigens nicht, sagt Karrer. Es entstünden so gut wie keine Lücken, dort gebe es genügend andere Bäume.

Auch in Tiefenbach kommt es zu Verkehrsbehinderungen: Sie graben sich einmal quer durch Tiefenbach



Themen Folgen