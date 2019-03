10:00 Uhr

Achtung Baustelle: Kreisstraße bei Vöhringen wird saniert

Zwischen Vöhringen und Illerrieden kann es ab Montag zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Von Felicitas Macketanz

Verkehrsteilnehmer, die zwischen Vöhringen und dem benachbarten Illerrieden unterwegs sind, müssen in den kommenden Tagen mit Verzögerungen rechnen. Der Grund sind Arbeiten an der Fahrbahndecke der Kreisstraße NU14. Das teilte das Staatliche Bauamt Krumbach am Freitag mit.

Denn die Straße befindet sich laut Staatlichem Bauamt in einem „ungenügenden“ Zustand. Ab Montag beginnen deshalb die Arbeiten. Konkret geht es dabei um eine „Deckenerneuerung mit einer kombinierten Bauwerksinstandsetzung“, wie es in der Mitteilung der Behörde heißt.

Der Meisenweg in Vöhringen wird ausgebaut

Neu sind die Pläne für den Streckenabschnitt nicht: Bereits im vergangenen Jahr wurde die Straße zwischen Vöhringen und Illerrieden genauer unter die Lupe genommen. Die Strecke weist teilweise erhebliche Schäden auf, sie gleicht an manchen Stellen gar einem Flickenteppich. Im Zuge der Erneuerungen sollen auch die Geh- und Radwege mit sogenannten Stahlschutzplanken ausgestattet – und so sicherer gemacht werden. Die Planken, für die sich der Vöhringer Stadtrat im vergangenen Jahr entschied, werden auf einer Länge von etwa 600 Metern montiert. Außerdem befinden sich auf diesem Abschnitt – beginnend am westlichen Stadtrand von Vöhringen bis zur Landesgrenze Baden-Württembergs – fünf Bauwerke, die nach Ansicht des Staatlichen Bauamts ebenfalls saniert werden müssen.

In den Herbstferien erfolgt eine Vollsperrung

Verkehrsteilnehmer werden mithilfe einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Eine Vollsperrung soll erst im Herbst folgen. Dann wird die Fahrbahndecke eingebaut. Laufen die Sanierungsarbeiten nach Plan, dann wird das zwischen 26. Oktober und 2. November der Fall sein. Zu dieser Zeit sind in Bayern die Herbstferien.

