Maserati fängt auf der A7 bei Altenstadt Feuer

Ein Maserati-Fahrer ist gerade auf der A7 unterwegs, als ihn andere Verkehrsteilnehmer auf etwas aufmerksam machen: Flammen schlagen aus seinem Auto.

Ein Maserati hat am Sonntag auf der A7 bei Altenstadt Feuer gefangen. Wie die Autobahnpolizei berichtet, war der 74-jährige Fahrer gegen 11.25 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs. Verkehrsteilnehmer machten ihn darauf aufmerksam, dass Flammen aus seinem Fahrzeug schlugen. Dem Mann gelang es, seinen kurzzeitig brennenden Maserati kontrolliert auf dem Standstreifen anzuhalten und sich in Sicherheit zu bringen.

Als die Feuerwehr Altenstadt an der Einsatzstelle eintraf, brannte und rauchte das Auto schon nicht mehr. Grund für das Feuer dürfte ein Motorschaden mit auslaufendem Öl gewesen sein, das sich dann entzündete. Der Maserati, an dem ein Schaden von etwa 2000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr sperrte dazu den Standstreifen. (AZ)