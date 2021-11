Autos stoßen in Untereichen frontal zusammen: 83-Jähriger schwer verletzt

Auf der Staatsstraße in Untereichen hat sich am Freitagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Der Verkehr musste umgeleitet werden.

Mehr als eine Stunde ist am Freitagmittag die Illertisser Straße (Staatsstraße 2031) im Altenstadter Ortsteil Untereichen voll gesperrt gewesen. Ursache war ein Unfall, der sich kurz nach 12.30 Uhr in der Nähe des Buchenweges ereignet hatte. Laut Polizei war ein 83-jähriger Mann mit seinem Auto der Marke Nissan in südlicher Richtung unterwegs, als er aus bisher unbekanntem Grund plötzlich auf die linke Straßenseite geriet, wo ihm ein 74-jähriger Mann mit seiner 71-jährigen Beifahrerin in einem Ford entgegenkam.

Eines der beiden Autos überschlug sich und blieb quer zur Fahrbahn auf dem Dach liegen

Beide Autos stießen frontal zusammen. Dabei überschlug sich der Nissan und blieb quer zur Fahrbahn auf dem Dach liegen, während der Ford mit zerstörter Front auf seiner Straßenseite stehen blieb. Der 83-Jährige erlitt nach Polizeiangaben mittelschwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die Insassen des Ford waren nach erster Abklärung durch Rettungsdienst und Notarzt nur leicht verletzt.

Die Feuerwehren Untereichen und Altenstadt sicherten die Unfallstelle ab, leiteten den Verkehr über den Rollbahnweg um und waren bei den Aufräumarbeiten behilflich. Der Totalschaden an beiden Fahrzeugen wird von der Polizei mit insgesamt 11.000 Euro angegeben. (wis)

