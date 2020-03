vor 52 Min.

Auf der Baustelle der Illertisser Feuerwehr geht es voran

Am Ahornweg in Illertissen entsteht ein neues Gerätehaus für die Feuerwehr. Kreisbrandrat Bernhard Schmidt spricht von einem „Haus für die Zukunft“.

Kreisbrandrat und Bürgermeister stellen bei der Jahresversammlung der Feuerwehr ausführlich dar, warum der Neubau in Illertissen notwendig ist

Von Wilhelm Schmid

Bei 230 Einsätzen der Feuerwehr Illertissen sind im Jahr 2019 insgesamt 4099 Mannstunden geleistet worden. Dabei retteten die Feuerwehrleute zwei Personen bei einem Brand aus höchster Lebensgefahr, weitere 25 Personen wurden bei technischen Hilfeleistungen aus lebensbedrohlicher Lage befreit. Zudem mussten 115 gefährdete Personen im Einsatz betreut werden und vier konnten leider nur noch tot geborgen werden. Mit diesen Zahlen, hinter denen jeweils Menschenleben stehen, beeindruckte der Illertisser Kommandant Erik Riedel die Vertreter der Stadt und die zahlreich erschienenen Feuerwehrleute bei der Jahresversammlung.

Doch die rund 4100 „Mannstunden“ sind noch lange nicht alles: Mindestens die doppelte Stundenzahl wurde von den 75 Aktiven abgeleistet, um sich bei Übungen für den Ernstfall vorzubereiten und um Fahrzeuge und Ausrüstung einsatzbereit zu halten. Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, die Kontrolle der Rettungswege bei den Jahrmärkten, Brandschutz-Gutachten bei Bauprojekten und Führungen für Schulklassen sind nur einige weitere Beispiele für die vielseitigen Anforderungen, die heute an eine zeitgemäße Feuerwehr gestellt werden.

Der Kreisbrandrat spricht von einem "Haus für die Zukunft"

Dass hierfür das derzeit am Ahornweg entstehende neue Gerätehaus dringend erforderlich ist, betonten sowohl Bürgermeister Jürgen Eisen als auch Kreisbrandrat Bernhard Schmidt, die beide ausführlich die Notwendigkeit des neuen Hauses belegten. Der Kreisbrandrat wies deutlich darauf hin, dass es „ein Haus für die Zukunft“ darstelle, weil, wie auch der Bürgermeister ausführte, in den Gemeinden der Umgebung tagsüber kaum noch Feuerwehrleute bereitstehen. Somit habe die erwähnte Zukunft eigentlich schon begonnen. „Es hat’s braucht“, wiederholte Eisen und stellte klar heraus, dass Illertissen über eine starke und gut ausgerüstete Stützpunktwehr verfügt.

Kreisbrandrat Schmidt sprach mit hoher Anerkennung davon, dass hier „die Pflichtaufgabe mit Leben erfüllt“ werde, sodass der Schutz der Bevölkerung auch dann gewährleistet sei, wenn die ehrenamtliche Verfügbarkeit von Feuerwehrleuten gerade im Umland immer mehr abnehme. Deshalb stellten beide Redner wie auch Kommandant Erik Riedel heraus, dass es eine hervorragende Einrichtung sei, wenn nun schon seit längerer Zeit eine Gruppe von rund zehn Beschäftigten des städtischen Bauhofes bei der Feuerwehr Illertissen mit aktiv ist.

Die Feuerwehr Betlinshausen soll eingegliedert werden

Die Stadt genehmigt dazu, dass diese Leute, die in ihrer Freizeit in den Dorffeuerwehren der Umgebung tätig sind, während ihrer Dienstzeit eigene Übungen durchführen, um die Ausrüstung kennenzulernen und tagsüber mit ausrücken zu können.

Einstimmig befürwortete die Versammlung, dass die Feuerwehr Betlinshausen als Löschzug in die Illertisser Wehr eingegliedert werden kann, falls die dortigen Aktiven und der Stadtrat zustimmen. Verein, Gerätehaus sowie Fahrzeug und Ausrüstung bleiben in Betlinshausen erhalten, aber es wird dann gemeinsam geübt und im Bedarfsfall entsprechend alarmiert und ausgerückt. Bürgermeister, Kreisbrandrat und Kommandant beendeten ihre Berichte und Grußworte jeweils mit hoher Anerkennung und herzlichem Dank für die wertvollen Dienste an Mitmenschen in Not.

