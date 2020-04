Austauschprogramm läuft für Schülerin aus Senden anders ab als geplant

Plus Julia Bleher aus Senden sollte für drei Monate in Australien zur Schule gehen. Wegen der Corona-Pandemie hat das nicht ganz geklappt.

Pünktlich zum Osterfest ist Julia Bleher wieder zu Hause bei ihrer Familie in Aufheim. Die Eltern sind froh, die 16-Jährige wieder bei sich zu haben. Denn den Beginn der Corona-Pandemie erlebte die Schülerin in Australien.

Die Jugendliche nahm an einem Austauschprogramm teil. Drei Monate sollte sie statt im Vöhringer Illertal Gymnasium in Mirboo-North nahe Melbourne zur Schule gehen. Doch die Corona-Krise führte nicht nur in Europa zu geschlossenen Schulen. Auch in Australien fällt der Unterricht seit mehreren Wochen aus. Dort gelten ähnliche Maßnahmen wie in Deutschland, erklärt Julia. Sie seien nur immer zwei bis drei Wochen später in Kraft getreten.

Ohnehin kein Unterricht, geschlossene Grenzen: Für Julia bedeutete das, dass ihr Austauschprogramm frühzeitig beendet wurde. Organisiert wurde ihre Reise vom Bayerischen Jugendring. Der kümmerte sich dann auch darum, Julia und knapp 40 weitere bayerische Teenager, die gerade dabei waren, in Down Under ihr Englisch aufzubessern, nach Deutschland zurückzuholen. Dabei war es wohl gar nicht so einfach, Flugtickets für so viele Jugendliche zu bekommen, berichtet Julia. So konnten die Jugendlichen schließlich nicht wie geplant zusammen fliegen, sondern wurden in zwei Gruppen aufgeteilt.

Am Anfang habe sie noch ein bisschen gehofft, dass es gar nicht klappt mit dem früheren Rückflug, gesteht die 16-Jährige. Ihr gefiel es in Australien. „Mit der Gastfamilie hatte ich einfach nur Glück“, sagt sie. Nicht nur, dass die vierköpfige Familie um Tauschpartnerin Nikita sehr nett waren, die Familie lebt auch etwas außerhalb des Ortes auf einer Farm. „Wir konnten trotz Ausgangsbeschränkungen nach draußen“, berichtet das Mädchen. Und statt die Schulbank zu drücken, machten sie und ihre Tauschpartnerin sich bei der Kartoffelernte nützlich. Die beiden sortierten auf der Erntemaschine stehend die schlechten Kartoffeln gleich aus.

Tauschpartnerin soll im Herbst nach Deutschland kommen

Als am Ende dann feststand, dass Julia etwa zwei Wochen früher als geplant nach Hause kann, sei sie aber doch froh gewesen, sagt die 16-Jährige. Denn in so unsicheren Zeiten rund 16000 Kilometer, am anderen Ende der Welt festzusitzen, wäre wohl doch nicht so gut gewesen. Und so ist sie jetzt immerhin bei der Familie, auch, wenn sie ihre Freundinnen erst einmal nicht sehen kann.

Ihre Mutter Rosi Bleher ist nicht nur froh, die Tochter zu Ostern wieder zu Hause zu haben: Sie ist auch dem Bayerischen Jugendring für die Organisation der Rückholung dankbar. Der Verein habe die Eltern mit genauen Informationen unterstützt, wo man was beim Auswärtigen Amt beantragen muss. So sei die Bürokratie für die Familie gar kein Problem gewesen, erzählt die Mutter.

Und Julia hat in Deutschland schnell in den von häuslicher Isolation geprägten Alltag zurückgefunden. Den ersten Tag daheim verbrachte sie mit Kochen, womit sich derzeit ja viele die Langeweile vertreiben. Auf dem Speisezettel stand selbst gemachte Pasta. Demnächst will sie ihrer Familie auch Gerichte kochen, die sie in Australien kennengelernt hat. Chicken Parma zum Beispiel. Hähnchenschnitzel mit viel Käse, wie Julia erklärt.

Sie hofft, dass die Corona-Krise bald vorbei ist, allerspätestens bis zum Herbst. Denn dann soll ihre Tauschpartnerin Nikita nach Deutschland kommen.

