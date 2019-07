vor 6 Min.

Auto wird an Illertisser Supermarkt gestohlen

Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl eines Autos in Illertissen.

Der Besitzer war gerade beim Einkaufen - und hatte vergessen, den Zündschlüssel abzuziehen.

Ein Auto ist in Illertissen gestohlen worden. Das Fahrzeug war am Freitagmittag gegen 12.45 Uhr auf dem Gelände eines Supermarkts an der Dietenheimer Straße abgestellt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer vergessen, den Zündschlüssel abzuziehen und sich zum Einkaufen begeben. Als er aus dem Geschäft zurückkam, war sein Auto verschwunden.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen hellblauen Audi A3, Baujahr 1997. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 melden. (az)

