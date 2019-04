13:30 Uhr

Autofahrer ist ohne gültige Kennzeichen unterwegs - und wird erwischt

Polizisten stoppen einen Autofahrer in Vöhringen und ihr anfänglicher Verdacht bestätigt sich.

Ein Mann ist am Nachmittag des Ostermontags mit einem Auto unterwegs gewesen, an dem ungültige Kennzeichen angebracht waren. Das berichtet die Polizei. Beamten der Illertisser Inspektion ist der Wagen an der Silcherstraße in Vöhringen aufgefallen, das Fahrzeug wurde gestoppt und die Papiere überprüft. Der Verdacht der Polizisten bestätigte sich: Der Zulassungszeitraum für die Kurzzeitkennzeichen war bereits seit einem Monat abgelaufen. Auch interessant: Unbekannter wirft zehn Eier auf Einfamilienhaus: 10.000 Euro Schaden

Ganze Reihe an Verstößen

Gegen den 40-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Pflichtversicherungsgesetz, dem Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie der Fahrzeugzulassungsverordnung eingeleitet. Außerdem behielten die Beamten den Fahrzeugschlüssel. (az)

