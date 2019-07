vor 35 Min.

Autos stoßen an Memminger Straße zusammen: Hoher Sachschaden

Auf der Memminger Straße ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Es entstand hoher Sachschaden.

Auf der Memminger Straße ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Ein 26-jähriger war in südlicher Richtung unterwegs und wollte an der Einmündung zur Stauffenbergstraße nach links abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto, an dessen Steuer ein 58-Jähriger saß.

Es kam zum Zusammenstoß, verletzt wurde niemand. Laut Polizeibericht entstand allerdings ein Sachschaden von rund 8000 Euro, das Fahrzeug des 58-jährigen musste abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Weiteres aus dem Blaulicht-Report:

