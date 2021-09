Ay

Umweltminister Glauber besichtigt Wasserkraftwerk in Ay

Plus Im Bundestagswahlkampf tingelt auch der bayerische Umweltminister durchs Land. In Ay findet er lobende Worte für das Wasserkraftwerk an der Iller.

Von Franziska Wolfinger

Ein Augsburger Investor hatte die Anlage bei Ay Ende 2018 gekauft. Jetzt ist sie saniert und liefert Strom für rund 150 Haushalte. Heinrich Winter ging es dabei nicht nur darum, mit dem Strom schnell Geld zu verdienen. Er will auch etwas für die Umwelt tun. Gleich zwei Fischtreppen bereiten den Fischen nun den Weg. Auch der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber ( Freie Wähler) ist überzeugt von dem Projekt.

