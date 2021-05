Babenhausen

Welche Spuren der "Wasserdoktor" Sebastian Kneipp in Babenhausen hinterließ

Plus Vor 200 Jahren wurde Sebastian Kneipp geboren. In Babenhausen stand der heute weltberühmte Pfarrer wegen "Kurpfuscherei mit dem Wasser" vor Gericht.

Von Fritz Settele und Dieter Spindler

"Sebastian Kneipp wurde 1854 vom Landrichter in Babenhausen wegen Kurpfuscherei mit dem Wasser zu zwei Gulden Polizeistrafe verurteilt!" So steht es auf zwei Gedenktafeln im Fuggermarkt. Der weltberühmte "Wasserdoktor", der vor genau 200 Jahren - am 17. Mai 1821 - in Stephansried bei Ottobeuren geboren wurde, geriet seinerzeit als Kaplan in Boos mit der örtlichen Justiz in Konflikt. Doch stimmt es wirklich, dass er im sogenannten Polizeihaus in Babenhausen zu einer Geldstrafe verurteilt wurde?

