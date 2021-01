vor 32 Min.

Babenhauser Nachwuchskicker laufen mehr als 1000 Kilometer für guten Zweck

Plus Weil das Training nicht stattfinden kann, haben sich Babenhauser Fußballer eine Alternative überlegt. Sie dient obendrein dem guten Zweck.

Von Tom Otto

Auch vor den Fußballern des TSV Babenhausen macht der Corona-Lockdown nicht Halt: Seit Mitte Dezember darf das Training nicht mehr stattfinden. Das brachte die Trainer der E-Jugend darauf, Alternativen für ihre Schützlinge zu entwickeln. Bastian Wriedt, Stefan Schlögel und Steffen Meyer waren sich schnell einig, dass die Kinder auch im Lockdown Bewegung brauchen, erst recht über die Feiertage in den verlängerten Ferien hinweg. Als Zugpferd und Motivationshilfe sollte die Aktion einem guten Zweck dienen. Nach Rücksprache mit den Eltern der 25 E-Jugend-Spieler und -Spielerinnen sowie möglichen Sponsoren nahm die Idee Form an: Ab 19. Dezember hieß es „Kinder laufen für Kinder“.

Die Babenhauser Nachwuchskicker sollten bis zum Ferienende möglichst viele Kilometer laufen. Je zurückgelegten Kilometer boten die Sponsoren vom Handwerkerring und Beraterhaus in Babenhausen 1,50 Euro als Spende für das Kinderhospiz in Bad Grönenbach an.

Geld kommt Kinderhospiz zugute

Die Neun- und Zehnjährigen ließen sich nicht lange bitten. Sie liefen, wann immer sie wollten, eine beliebige Strecke. Nachweisen mussten sie ihre Runden mit Start- und Ende-Fotos einer Fitness-Uhr oder Tracking-App und mit ihrem eigenen Foto in einer geschlossenen Messenger-Gruppe. Gesundheitlicher Nebeneffekt: Über die Feiertage begleiteten viele Eltern ihre kleinen Läufer entweder zu Fuß oder auf dem Fahrrad. Bei dieser Form des Trainingsersatzes spielten auch Hygiene-Vorschriften keine Rolle, da jeder für sich oder mit der eigenen Familie unterwegs war. Aber nicht nur die gemeinsame Bewegung hat den Familien Spaß gemacht: „Die Gespräche über das Kinderhospiz, das Leben und Sterben von anderen Kindern und die Belastungen für diese Familien haben vielen sehr gut getan“, sagt Betreuer Bastian Wriedt.

Die fünf E-Jugend-Spieler mit den meisten Kilometern waren Leopold Dilger mit 116 Kilometern, Jonathan Wriedt mit 80, Maximilian Kast mit 70, Josef Jehle mit 58 und Julian Ganser mit 57 Kilometern.

Am Sonntag kam die Aktion mit großem finanziellen Erfolg zum Abschluss: Immerhin 1084 Kilometer wurden erlaufen und damit deutlich mehr als die etwa 600 Kilometer, die die TSV-Betreuer erwartet hatten. So kamen letztlich 1626 Euro als Spende vonseiten der Sponsoren zusammen. Zu guter Letzt legte eine Familie noch weitere 200 Euro anonym für das Kinderhospiz oben drauf.

