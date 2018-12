10:00 Uhr

Babenhauser Schüler schuften für soziale Zwecke

90 Siebt- und Achtklässler der Mittelschule Babenhausen beteiligen sich an der Aktion „Mitmachen Ehrensache“. Um was es dabei ging.

Sie haben Haare im Friseursalon gewaschen, Mittagessen in der Schulmensa zubereitet, im Bauhof mit angepackt und Regale in Einzelhandelsgeschäften gefüllt: Das sind nur einige der Aufgaben, welche die knapp 90 Siebt- und Achtklässler der Mittelschule Babenhausen beim Ehrenamtstag übernommen haben. Den Verdienst, den sie für die Mithilfe erhalten haben, stiften die Jugendlichen wieder sozialen Projekten. In diesem Jahr erhalten die Arbeiterwohlfahrt und die Senioren-GmbH Babenhausen Spenden. Und auch die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, wird erneut unterstützt.

Die Auftaktveranstaltung des Ehrenamtstags fand diesmal in der Babenhauser Geschäftsstelle der Raiffeisen-Ware Schwaben Allgäu statt. Für Geschäftsführer Markus Grauer habe dies ein doppeltes Dankeschön dargestellt, so die Rektorin der Mittelschule Catharina Freudling. Einerseits zeigt sich die Firma Jahr für Jahr sehr aufgeschlossen gegenüber schulischen Projekten. Andererseits war es Grauer als Vorsitzender des Kreisjugendrings im Unterallgäu, der diese Aktion einst aus der Taufe hob. Da er diesen Posten, wie berichtet, im kommenden Jahr abgibt, sollte die Auftaktveranstaltung gleichzeitig ein Abschiedsgeschenk für ihn sein.

Schüler hatten in Babenhausen großen Spaß

Den Schülern machte es großen Spaß, Unterricht einmal anders zu erleben – und „für einen guten Zweck zu schuften“. Vier Stunden Arbeit für einen „Mindestlohn“ von fünf Euro pro Stunde war dabei das Minimum. Je länger die Jugendlichen arbeiteten, umso höher dürfte der Erlös ausgefallen sein. Das Organisationsteam um Regine Zoller hofft auf einen Betrag von etwas mehr als 2000 Euro, wobei der Spendenbereitschaft der Firmen nach oben keine Grenzen gesetzt sind. Zudem übernimmt der KJR unentgeltlich die gesamte Verwaltungsarbeit.

Der Startschuss für die Ehrenamtsaktion fiel im Raiffeisen-Lagerhaus. KJR-Vorsitzender Markus Grauer, Rektorin Catharina Freudling und die Koordinatorin der Aktion, Regine Zoller, schauten Florian bei der Tankreinigung über die Schulter. Bild: Fritz Settele

Dass diese Aktion überhaupt möglich wurde, verdankt die Babenhauser Mittelschule den guten Kontakten zur heimischen Wirtschaft, sagt Rektorin Catharina Freudling. Die Betriebe und Geschäfte seien „stets offen für schulische Belange“.

Gewinner waren jedoch auch die Schüler: Sie bekamen einen Einblick in die Arbeitswelt – bereits beginnend bei der Suche nach einem Arbeitsplatz für die Aktion „Mitmachen Ehrensache“. Gleichzeitig stellt der Tag einen praktischen Bezug zum Ehrenamt allgemein her.

Ein besondere Lob bekam die Klasse 8 Mb mit Klassenleiterin Heike Escher: Sie beteiligte sich komplett daran. Positiv für die Projektverantwortlichen war es auch, dass der Ehrenamtstag nahezu unfallfrei ablief, sieht man von kleinen Kratzern, einem Hammerschlag auf den Daumen und einer kleine Beule bei einer Karambolage mit einem Regal ab.

