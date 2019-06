vor 53 Min.

Baustelle Vöhlinstraße: Wie Kunden leichter in die Stadt finden

Neue Baustelle, altes Problem: Der zweite Abschnitt der Vöhlinstraßen-Sanierung lenkt in Illertissen den Blick auf ein bekanntes Dilemma. Was getan werden könnte.

Von Jens Carsten

Neue Baustelle, altes Problem: Der zweite Abschnitt der Vöhlinstraßen-Sanierung lenkt in Illertissen den Blick auf ein bekanntes Dilemma. Das sieht so aus: Der Ausbau der Hauptverkehrsader ist notwendig, bringt aber eben auch negative Auswirkungen mit sich. Motorisierte Besucher machen nämlich einen großen Bogen um die Vöhlinstraße und damit auch um die Innenstadt. Momentan ist es schon recht ruhig im Städtchen, was sich an vielen freien Parkplätzen beobachten lässt. Dass sich Händler über ausbleibende Kunden beklagen, kann einem einleuchten. Ebenso wie ihr Hilferuf an die Stadtverwaltung. Doch was kann die tun? Das ist fraglich.

Durchhalteparolen alleine sind etwas dürftig

Kein Verkehr, keine Kunden: Diese unliebsame Gleichung lässt sich im Rathaus wohl nicht so einfach korrigieren. Die Händler mit Durchhalteparolen abzuspeisen, wäre allerdings ein bisschen dürftig. Zu wichtig ist der Einzelhandel für die Stadt Illertissen, die sich gerade wegen der inhabergeführten Geschäfte und wegen so manchem nicht ganz alltäglichen Sortiment als lebendige Einkaufsstadt präsentieren kann. Ein Selbstläufer ist das nicht. Darauf verweisen die Händler zu Recht. Wenn sie eine Optimierung der jetzigen Situation fordern, sollten ihre Vorschläge zumindest geprüft werden.

Verkehrsfluss um die Baustelle könnte direkter sein

Möglicherweise ließe sich der Verkehrsfluss um die Baustelle herum ja doch noch etwas direkter gestalten. Zumindest zeitweise. Und auch die alternative Route über den Tiefenbacher Weg verdient Beachtung. Hinweis-Schilder fehlten hier zuletzt und dafür mögen Verkehrsplaner ihre Gründe haben. Aber Fakt ist: Viele motorisierte Verkehrsteilnehmer nutzen diese Strecke ohnehin bereits. Darüber hinaus sind Ideen gefordert, um Besucher trotz der Baustelle in die Stadt zu locken. Ein direkter Austausch zwischen Händlern und Verwaltung mag helfen.

Überlegungen wie diese können das Dilemma sicher nicht auflösen – schließlich ist der Ausbau der Vöhlinstraße notwendig. Aber vielleicht ließen sich die Auswirkungen noch etwas abfedern.

Lesen Sie dazu auch: Wie eine Baustelle den Händlern die Kunden abgräbt

Themen Folgen