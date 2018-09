vor 19 Min.

Beim FV Illertissen heißt es: Stühlerücken

Im Aufsichtsrat des Illertisser Fußballvereins gibt es einige Neuerungen. Auch der Vorstand hat sich verändert.

Von Hermann Schiller

Der FV Illertissen hat eine neue Führung. Vor Kurzem wurde ein neuer Aufsichtsrat gewählt. Dieser hat am Mittwochabend dann den neuen Vereinsvorsitzenden gewählt. Dabei gab es einige Veränderungen. Denn im Aufsichtsrat gibt es drei neue Mitglieder: Willi Fischer, Wolfram Hunger und Manfred Hollweck. Dieter Zeh und Anton Jenuwein bleiben zudem Mitglieder des Rates.

Während der Sitzung ging es auch um die aktuellen Mitgliederzahlen. Der bisherige Vorsitzende Wolfgang Schiller erklärte, dass die Zahl konstant bleibe. Er sprach von derzeit 500 Mitgliedern, davon 250 Jugendlichen. Der Verein habe zwei aktive Mannschaften, in der Regionalliga Bayern und in der Landesliga Südwest sowie insgesamt 14 Jugendmannschaften.

Auch die sportlichen Leistungen der vergangenen Saison wurden bei der Versammlung ausgewertet. Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler sagte, dass der Verein die Saison 2017/18 doch noch mit einem respektablen zehnten Platz beenden konnte. Dies sei angesichts des Trainerwechsels – Ilija Aracic wechselte als Co-Trainer zum VfB Stuttgart – nicht einfach gewesen. Nachfolger Herbert Sailer habe zudem den Verlust des besten Torschützen, Alexander Nollenberger, verkraften müssen, der zu Bayern München wechselte. Nach dem Ausscheiden von Sailer am Saisonende übernahm Stefan Anderl das Amt.

Jugendmannschaften schnitten gut ab

Jugendleiter Wolfgang Ern-Windeisen konnte daraufhin vom guten Abschneiden der Jugendmannschaften berichten. Das U19-Team belegte in der Bayernliga, der zweithöchsten Klasse, den fünften Platz und die U17-Mannschaft als Aufsteiger den siebten Platz in der Landesliga. Die Mannschaft der unter 15-Jährigen schrammte mit dem zweiten Platz knapp an der Meisterschaft vorbei. Die gelang aber dem C3-Team mit 58 von 60 Punkten. Der jährliche LEW-Cup und der Nautilla-Cup erfreuten sich außerdem immer größerer Beliebtheit, so der Illertisser Jugendleiter, der sein Amt an Serge Ahrens übergab.

Bei den anschließenden Wahlen wurden neben dem Aufsichtsrat auch der Ehrenrat und die Kassenprüfer gewählt. Im Ehrenrat sitzen künftig Heribert Sälzle, Gerhard Albert, Manfred Hollweck. Das Amt der Kassenprüfer übernehmen Renate Jenuwein und Frank Müller.

In seiner konstituierenden Sitzung am vergangenen Mittwoch ernannte der frisch gewählte Aufsichtsrat Rainer Bleser zum neuen Vorsitzenden. Er löst damit den bisherigen Amtsinhaber Wolfgang Schiller ab, der das Amt aus beruflichen Gründen nicht mehr ausüben konnte.

Außerdem wurde Anton Jenuwein zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates und Wolfram Hunger zu seinem Stellvertreter gewählt. Neuer Sportvorsitzender ist Karl-Heinz Bachthaler, den Überblick über die Finanzen hat Wolfgang Deufel, Wolfgang Schiller übernimmt das Sponsoring und Hermann Schiller bleibt für Presse- und Medienarbeit zuständig.

Der neue Aufsichtsratschef Rainer Bleser lebt seit 1987 in Illertissen. In den vergangenen beiden Jahrzehnten seiner beruflichen Tätigkeit war er Geschäftsführer bei Tricosal. Sein Bezug zum FV Illertissen kam als Jugendbetreuer zustande. In einer ersten Stellungnahme betonte der neue Vorsitzende, dass er sich auf die Aufgabe freue und seine Managementerfahrung in den Vorstand einbringen wolle. Er strebe auf alle Fälle an, den Weg des FV Illertissen weiterzuführen. „Ich bin gespannt, die Strukturen des Vereins in nächster Zeit noch besser kennenzulernen. Besonders wichtig ist mir der Kontakt zur Basis. Darüber hinaus freut es mich sehr, dass der Aufsichtsrat und der Vorstand personell sehr gut besetzt sind“, so Rainer Bleser.

