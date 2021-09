Bellenberg

19:50 Uhr

Auszählung dauert an: Bürgermeisterwahl in Bellenberg bleibt spannend

Wer macht in Bellenberg das Rennen? Oliver Schönfeld (links) und Manuel Fink wollen Bürgermeister werden.

Plus Viele Briefwähler verzögern die Auszählung der Bürgermeisterwahl in Bellenberg. Eine schnelle Entscheidung zeichnet sich am Sonntagabend nicht ab.

Von Franziska Wolfinger

Die Bellenberger durften an diesem Wahlsonntag ein Kreuzchen mehr machen als die meisten. Es stand auch eine Bürgermeisterwahl an. Einen eindeutigen Favoriten gab es dabei im Vorfeld nicht. Setzt sich mit Oliver Schönfeld der alteingesessene Bellenberger durch, der durch sein Engagement im örtlichen Sportverein im Dorf bestens bekannt ist, dafür aber erst ein Jahr Erfahrung in der Kommunalpolitik mitbringt oder Manuel Fink aus Illertissen, der als studierter Verwaltungswirt bestens mit dem beruflichen Metier eines Bürgermeisters vertraut ist und bei der letzten Wahl stolze 42,5 Prozent gegen Susanne Schewetzky einfuhr?

