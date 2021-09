Sekundenschlaf: Autofahrer gerät in Bellenberg auf die Gegenfahrbahn

Ein Autofahrer kollidierte in Bellenberg mit einem Betonpfosten und einem Begrenzungsstreifen. Danach fuhr er weiter. Die Polizei konnte ihn ausfindig machen.

Ein 37-jähriger Autofahrer ist am Mittwochmorgen in Bellenberg auf die Gegenfahrbahn geraten und dort gegen einen Betonpfosten und einen Begrenzungsstreifen geprallt. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 7.20 Uhr auf der Ulmer Straße. Wie sich später herausstellte, war der Mann in südlicher Richtung unterwegs und kam aus zunächst unbekannter Ursache plötzlich nach links von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzten 1500 Euro.

Autofahrer ist in Bellenberg kurz eingeschlafen

Zeugen des Vorfalls verständigten die Polizei, da der 37-Jährige lediglich ausstieg, seinen Eigenschaden begutachtete und unvermittelt weiterfuhr. Die Polizei konnte durch Zeugenaussagen schließlich den Fahrer des Unfallfahrzeugs ermitteln. Dieser äußerte gegenüber den Beamten, dass er während der Fahrt kurz eingeschlafen und deshalb von der Fahrbahn abgekommen war.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Illertissen sucht in diesem Zusammenhang nach einem Lastwagenfahrer. Dieser befand sich offenbar im Gegenverkehr, musste wegen dem querenden Unfallfahrzeug abbremsen und betätigte lautstark die Hupe. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

