Besucheransturm nach der Wiedereröffnung im Nautilla Illertissen

Plus Das Illertisser Bad hat seit seiner Wiedereröffnung eine Menge Besucher. Manchmal sogar etwas zu viele. Deswegen werden jetzt die Öffnungszeiten erweitert.

Von Rebekka Jakob

Monatelang war Ruhe im Nautilla Ilertissen. Seit dem 7. August ist das Freizeitbad wieder für Besucher geöffnet - und die kommen in Scharen zum Schwimmen. Wegen des großen Besucherinteresses sollen nun ab dem 14. September die Öffnungszeiten angepasst werden.

Wer es selbst schon gemacht hat, weiß: Kinder platzen fast vor Stolz, wenn sie ihr Seepferdchen geschafft haben. Das Frühschwimmabzeichen abzulegen war bis zu den Sommerferien durch die Corona-Einschränkungen praktisch nicht möglich. Doch jetzt wird die Prüfung auch im Illertisser Nautilla wieder abgenommen – und nicht nur wegen dieses Angebotes ist der Ansturm auf das wiedereröffnete Freizeitbad riesig.

„Seit der Wiedereröffnung Anfang August haben wir 74 Seepferdchen vergeben“, erzählt Jürgen Huber, Geschäftsführer des Illertisser Bades.

Wie wichtig das ist, hat der Schwimmverband kürzlich deutlich gemacht: Durch die Corona-Krise lernen tausende Kinder nicht schwimmen

Fast ein halbes Jahr hatte das Nautilla aufgrund der Pandemie geschlossen gehabt, die städtische Einrichtung wurde in den Monaten der Zwangspause umfangreich erneuert. Jetzt sind die Badegäste wieder mit großer Begeisterung im Bad – manchmal ist der Ansturm sogar etwas zu groß, berichtet der Geschäftsführer. „Leider mussten wir in den vergangenen Wochen auch immer wieder mal Besucher nach Hause schicken.“ Zum Neustart hatte das Nautilla eigens eine Telefonhotline eingerichtet, über die Besucher erfahren konnten, ob das Bad aktuell noch Kapazitäten frei hat – oder ob man seinen Badetag besser auf einen anderen Zeitpunkt verschieben sollte, wenn weniger los ist. Doch viele hatten offenbar trotzdem auf gut Glück den Weg ins Freizeitbad angetreten, ohne sich vorher telefonisch zu vergewissern. Nach wie vor ist die Hotline unter der Rufnummer 07303/902281 erreichbar.

Nach Corona-Zwangspause: Nautilla Illertissen ist wieder ein Besuchermagnet

Wegen der geltenden Abstandsregeln darf derzeit nur eine begrenzte Anzahl Gäste ins Bad – und diese Anzahl erreichte das Nautilla in den vergangenen Sommerwochen relativ häufig. Besonders an den Samstagen ist das Nautilla wieder ein beliebtes Ziel vor allem bei Familien. Trotzdem hatte man sich in Illertissen gegen ein elektronisches Buchungssystem entschieden, wie Huber sagt. „Die Kosten dafür wären sehr hoch. Und wir haben sehr viele ältere Besucher, für die eine Buchung über das Internet nicht oder nur sehr schwierig machbar wäre.“

Gerade im Nichtschwimmerbereich des Bades wird es durch den Besucheransturm schnell voll. Und auch die Kurse, die das Nautilla anbietet, sind stark nachgefragt. Bei den Schwimmkursen geht für Neueinsteiger erst mal nichts mehr, sagt Jürgen Huber. „Wir haben aktuell bereits 200 Kinder auf der Warteliste stehen.“ Aber auch andere Angebote des Nautilla wie Aqua Fitness, Aqua Jogging und Aqua Biking, Schwangerschaftsgymnastik und Baby-Wellness sind beliebt. Wer möchte, kann jetzt in Illertissen sogar wie eine Meerjungfrau durchs Wasser gleiten. Ab dem 15. Oktober soll es dafür neue Kursplätze geben, verspricht die Nautilla-Homepage.

Die Corona-Vorgaben haben beim Nautilla auch eine tägliche Schließung von 13 bis 15 Uhr notwendig gemacht. In dieser Zeit wird das Bad zusätzlich gereinigt und desinfiziert. An den beiden Frühschwimmertagen Dienstag und Freitag ist zudem von 8.30 bis 9 Uhr Pause für die Reinigung. Bis zum Ende der ersten Schulwoche, also bis Sonntag, 13. September, sollten die neuen Öffnungszeiten vorerst gelten.

Neue Öffnungszeiten: Künftig mehr Termine zum Frühschwimmen

Jetzt steht fest: Ab der kommenden Woche werden die Nautilla-Öffnungszeiten erweitert. „Wir werden ab Dienstag, 14. September, viermal in der Woche Frühschwimmen anbieten“, so Jürgen Huber gegenüber unserer Redaktion. Auch mittwochs und donnerstags ist dann von 6.30 und 8.30 Uhr geöffnet. „Wer in Ruhe schwimmen möchte, sollte diese Termine nutzen“, lautet der Tipp des Geschäftsführers.

Informationen über die Kursangebote des Nautilla, Öffnungszeiten und die geltenden Regelungen für die Bade- und Saunalandschaft gibt es unter diesem Link. Dort kann man auch den notwendigen Besuchernachweis bereits zu Hause herunterladen und ausdrucken.

