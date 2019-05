vor 20 Min.

Betrunken und ohne Licht auf dem Fahrrad unterwegs

Ein Mann ist am Samstag gegen 0.20 Uhr ohne Licht durch Illertissen Fahrrad gefahren. Als die Beamten ihn ansprachen, stellten sie noch einen Fauxpas fest.

Weil ein Mann in der Nacht auf Samstag betrunken durch Illertissen Fahrrad gefahren ist, muss er nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheits im Verkehr rechnen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 39-Jährige gegen 0.20 Uhr an der Stauffenbergstraße entlang – allerdings ohne Licht. Einer Streifenbesatzung war dieser Fauxpas direkt aufgefallen. Die Beamten sprachen den Radler deswegen an. Dieser wiederum gab an, dass er nicht mehr weit weg wohnen würde und nun schieben würde. Lesen Sie auch, was ein Vater eines Beteiligten zur Schulfhofschlägerei sagt: Schulhofschlägerei in Illertissen: Das sagen die Eltern eines Jugendlichen

Mann ärgert Polizisten

Aber es dabei belassen wollte er nicht: Beim Weggehen teilte er den Polizisten nämlich noch mit, dass diese ihr Dienstfahrzeug, welches aufgrund eines vorangegangenen Einsatzes entgegen der Fahrtrichtung geparkt war, das nächste Mal doch bitte richtig parken sollten. Die Beamten suchten nun noch einmal das Gespräch mit dem Mann, um ihm zu erklären, wie es zu dem „Parkverstoß“ gekommen war – und stellten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht: Der Radfahrer hatte mehr als 1,6 Promille intus. (az)

