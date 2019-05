vor 33 Min.

Betrunkene Radler stürzen in Vöhringen

Mehrere Männer sind am Donnerstag betrunken Fahrrad gefahren - und wurden dabei erwischt.

Den Beamten der Illertisser Polizei sind am Donnerstagabend gleich mehrmals betrunkene Radler in Vöhringen ins Netz gegangen. Lesen Sie auch von diesem Einsatz: Zu spät gebremst: 26000 Euro Schaden

Gegen 18 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Fahrrad von Vöhringen in Richtung Illerrieden. Er stürzte alleinbeteiligt und zog sich Platzwunden sowie Abschürfungen zu, so die Polizei. Der durchgeführte Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Er musste zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Radler betrunken unterwegs

Etwa fünf Stunden später kam es erneut zu einem Unfall mit einem betrunkenen Radler an der Taubenstraße in Vöhringen. Dort stürzte ein 48-jähriger Fahrradfahrer, als er gegen die Bordsteinkante fuhr. Auch er hatte vor seiner Tour Alkohol getrunken: Der Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Der Radler wurde genau wie der erste Mann auch in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (az)

