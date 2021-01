vor 54 Min.

Betrunkener Randalierer beleidigt Polizisten in Weißenhorn

Aggressiv hat sich ein randalierender Mann in Weißenhorn gegenüber Polizeibeamten verhalten.

Weil ein Mann Möbel in einem gemieteten Büro beschädigt hat, ruft die Vermieterin die Polizei Weißenhorn. Der 29-Jährige wird in Gewahrsam genommen.

Eine Vermieterin von möblierten Büroräumen in Weißenhorn hat in der Nacht auf Dienstag wegen eines Randalierers die Polizei gerufen. Gegen 2 Uhr teilte sie nach Angaben der Polizeiinspektion Weißenhorn mit, dass ihr Mieter in den angemieteten Büroräumen „alles kurz und klein“ schlage. Die eintreffende Streifenbesatzung stellte vor Ort fest, dass der stark alkoholisierte und aggressive Mann tatsächlich Möbel zerstört, Regale umgeworfen sowie Fenster und Wände beschädigt hatte.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich mehr als zwei Promille

Sowohl gegenüber der Vermieterin als auch gegenüber den Polizeibeamten verhielt sich der 29-jährige teils sehr aggressiv, teils aber auch zugänglich. Schließlich ordneten die Beamten einen Gewahrsam an und brachten den Mann zur Polizeiinspektion. Sie mussten sich dabei Beleidigungen anhören. Ein Alkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von deutlich mehr als zwei Promille. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Sachbeschädigung. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen