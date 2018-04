26.04.2018

Betrunkener randaliert in Vöhringen

Mann hält Polizei auf Trab

Ein betrunkener 22-Jähriger hat am Dienstagnachmittag mehrere Bürger in Vöhringen und dann auch die Polizei in Atem gehalten: Der Mann schrie zunächst in der Ulmer Straße herum – und trat an einem vorbeifahrenden Auto den Außenspiegel ab. Als ein 19-jähriger Passant versuchte, den in Rage geratenen Mann zu beruhigen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung: Der 22-Jährige versuchte, sein Gegenüber zu schlagen. Das misslang offenbar. Doch der Betrunkene setzte seinen Weg durch Vöhringen fort. Er beschädigte die Eingangstür einer Spielhalle in der Bahnhofstraße.

Die alarmierten Polizisten konnten den Mann kurz darauf in seiner Wohnung antreffen. Er widersetzte sich einer Festnahme und leistete Widerstand. Zudem beleidigte er die Polizeibeamten. Der 22-Jährige hatte ein Gramm Marihuana bei sich.

Ein Bereitschaftsrichter ordnete an, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Der Randalierer musste seinen Rausch in der Arrestzelle der Polizeiinspektion Illertissen ausschlafen. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet. Die Ermittler suchen die Autofahrerin, deren Außenspiegel von dem Mann beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (az)

