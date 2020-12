vor 53 Min.

Brand in Bellenberg: Polizei gibt Näheres bekannt

In einem Wohnhaus in Bellenberg brannte es.

Einen Tag nach dem Brand in einem Bellenberger Mehrfamilienhaus hat die Polizei die Ursache für das Feuer ermittelt.

Am Mittwochmorgen hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Bellenberger Bachstraße gebrannt. Wie bereits berichtet verhinderte ein Rauchmelder größere Schäden. Alle Personen, die in dem Haus leben, konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine Dachgeschosswohnung bereits vollkommen verraucht.

Nun gibt die Polizei nähere Informationen zur Brandursache bekannt. Der 66-jährige Wohnungsinhaber, der die Räume bereits verlassen hatte, als der Brand ausgebrochen war, gab zu, eine Zigarettenkippe im Mülleimer entsorgt zu haben. Diese war vermutlich noch nicht vollständig erloschen und setzte somit den Unrat in Brand, so die Vermutung der Polizei. Die Feuerwehr bestätigte diese Annahme. Im Bereich des Mülleimers dürfe sich demnach der Brandherd befunden haben.

Das Feuer hatte durch die frühe Erkennung aufgrund des ausgelösten Rauchmelders und die schnelle Bekämpfung nur geringfügige Auswirkungen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Bellenberg, Vöhringen und Au waren mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort. Den 66-Jährigen erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Vorschriften zum Verhüten von Bränden. (az)

