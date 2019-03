18:20 Uhr

Brett für Brett zum Illertisser Kletterturm

Plus An der Anlage in Illertissen wird weiter fleißig gebaut. Die Vorfreude ist nicht nur beim Alpenverein groß – allerdings müssen sich Sportbegeisterte noch etwas gedulden.

Von Dominik Stenzel

Die ersten Anzeichen des Frühlings sind schon zu spüren: Die Temperaturen steigen, die Tage werden länger – und das freut vor allem die Outdoor-Sportler in der Region. Die Kletterer unter ihnen blicken gespannt zur Friedhofstraße in Illertissen. Denn dort schreiten die Arbeiten am rund 650000 Euro teuren „Sparkassen Arena – DAV Kletterzentrum Illertissen“ weiter voran. Die Hauptattraktion, der erdnussförmige Kletterturm, nimmt mehr und mehr Gestalt an.

Thomas Ertle blickt zufrieden und auch ein wenig stolz in Richtung des 17 Meter hohen Turms. Bei strahlendem Sonnenschein – perfektem Kletterwetter also – merkt man dem dritten Vorsitzenden der Sektion Illertissen im deutschen Alpenverein (DAV) die Vorfreude an: „Wir alle fiebern dem Start entgegen und sind froh, wenn es endlich losgehen kann.“ Und offenbar gilt das nicht nur für Mitglieder des Alpenvereins. Schon jetzt würden Firmen, Vereine und umliegende Gemeinden in Betracht ziehen, den Turm für Veranstaltungen im Sommer zu mieten. „Es ist ja auch kaum zu übersehen, was hier gerade entsteht“, so Ertle. Der Illertisser Kletterturm ist 17 Meter hoch Ursprünglich war angedacht, den 17 Meter hohen Kletterturm im Frühjahr zu eröffnen. Mittlerweile sei man dem Zeitplan aber etwas hinterher. „Einen konkreten Eröffnungstermin wollen wir noch nicht nennen. Aber im Sommer wird man hier definitiv klettern können“, sagt Ertle. Sowohl erfahrene Sportler als auch Anfänger können sich dann auf 850 Quadratmetern Fläche austoben. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Zeitdruck macht man sich beim DAV Illertissen nicht. „Wir machen vieles in Eigenleistung und kommen dafür sehr gut voran“, erklärt der zweite Vorsitzende Jürgen Ehret. Das Engagement der Mitglieder sei groß, über eine WhatsApp-Gruppe organisiere man sich. „Und selbst Leute, die nicht bei uns im Verein sind, haben schon mitgeholfen, weil sie das Vorhaben großartig finden.“ Ein weiterer Grund für die Verzögerung ist laut Ertle die ungünstige Wetterlage in den vergangenen Wochen. In den Wintermonaten habe sich die Arbeit auf der Baustelle sowieso schon als schwierig gestaltet. „Zuletzt hatten wir außerdem mit dem Sturm zu kämpfen. Deswegen musste auch der Einsatz des Krans verschoben werden.“ Nun ist der Kran aber da – und der Turm bekommt endlich sein Dach. Kletterturm in Illertissen soll rund 150 Routen haben Zum Wochenende hievte das Fahrzeug Holzbalken nach oben, die dann dort montiert wurden. Für die Stabilität sorgen massive Stahlträger, das Gesamtgewicht des Konstrukts beträgt laut Ertle vor allem deswegen rund 30 Tonnen. „In den nächsten Wochen wird das Dach dann noch verschalt und abgedichtet“, sagt Ertle. Auch danach gibt es für die DAV-Mitglieder noch einiges zu tun. Die rund 150 Kletterrouten müssen am Turm gesteckt werden. Außen herum werden noch Sitzsteine angebracht, Wege angelegt und Lampen installiert. „Man kann auch einige Sachen parallel machen, aber in erster Linie wollen wir weiter Schritt für Schritt vorgehen“, sagt Ehret. Das habe sich schließlich bisher bewährt. Auch ein neues Vereinsheim wurde gebaut Zum Kletterpark zählt auch das neue Vereinsheim – und an dem müssen nur noch kleinere Arbeiten durchgeführt werden. „Endlich haben wir dann wieder ein eigenes Gebäude, in dem wir uns treffen und Ausflüge planen können“, freut sich Ehret. Seit der Schließung des Kletterstadels in Betlinshausen 2013 haben die Kletterer schließlich ohne einen eigenen Standort auskommen müssen. Wenn die Arbeiten komplett abgeschlossen sind, soll es auch eine Eröffnungsfeier geben. Laut Ehret wird der Verein dann die Sponsoren einladen und ein Schnupperklettern veranstalten. „Ansonsten ist nicht allzu viel geplant. Der Turm soll das Highlight sein.“ Zeit zum Durchatmen bleibt aber nicht – schließlich steht dann schon der zweite Teil des Projekts an: Denn neben dem Kletterturm soll auch noch eine Boulderhalle entstehen. In Illertissen soll es wieder mehr Imker geben. Wie das in der Bienenstadt gelingen soll, lesen Sie hier: In der Bienenstadt Illertissen soll es wieder mehr Imker geben

