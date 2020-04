Caritas plant Neubau eines Pflegeheims in Vöhringen

Plus Das Caritas-Centrum in Vöhringen ist in die Jahre gekommen. Der Träger plant ein neues Gebäude. In der Stadt soll es künftig auch mehr "Betreutes Wohnen" geben.

Im Sperberweg soll eine neue Pflegeeinrichtung entstehen. Eine entsprechende Bauvoranfrage lag nun dem Vöhringer Bauausschuss vor.

So soll die neue Einrichtung aussehen

Wie bereits vor rund einem Jahr bekannt wurde, plant die Caritas in Vöhringen den Neubau einer Pflegeeinrichtung. Der Grund dafür: Das Gebäude in der Vogelstraße, in dem derzeit Senioren betreut und gepflegt werden, entspricht nicht mehr den Ansprüchen der heutigen Zeit. Bisher sind viele der Bewohner in Doppelzimmern untergebracht. Dabei sind heute eher Einzelzimmer gefragt, die in dem Neubau mit integrierten Sanitäranlagen ausgestattet werden. Insbesondere im Sanitärbereich haben sich Standards in den letzten Jahren geändert. Die Zimmer sollen außerdem größer werden, wie unsere Redaktion auf Nachfrage erfahren hat.

Gebaut wurde die alte Einrichtung in den frühen 1970er-Jahren. Sie wurde seither zwar mehrfach modernisiert, doch nun scheint ein Neubau die sinnvollste Lösung zu sein.

Caritas will Bewohnern keinen Umbau zumuten

Einer der Gründe für die Option Neubau statt Umbau ist auch, dass die Caritas den Bewohnern einen umfangreichen Umbau im laufenden Betrieb nicht zumuten will. Denn eine solche Großbaustelle würde einiges an Stress und Lärm für die teils sensiblen, pflegebedürftigen Senioren bedeuten.

Entstehen soll der Neubau im Sperberweg, also ganz in der Nähe des bisherigen Caritas-Centrums in der Vogelstraße. Ursprünglich als Baugrundstück ins Auge gefasst war ein Gelände, das Teil des Bolzplatzes der Grundschule Nord ist. Nun wird im Sperberweg 6 gebaut, also auf der freien Fläche zwischen Sperberweg und Falkenstraße nördlich der Grundschule.

Laut der Bauvoranfrage, die der Vöhringer Bauausschuss einstimmig für in Ordnung befunden hat, ist ein Komplex, bestehend aus vier quaderförmigen Baukörpern, geplant. Er ist teilweise viergeschossig und hat Flachdächer. Auch ein ungefährer Baubeginn wurde in der Sitzung nicht genannt. Geplant sind 29 Stellplätze, die für die Größe der geplanten Einrichtung wohl ausreichen, wie Stadtrat Werner Zanker (SPD) auf Nachfrage bestätigt wurde.

"Betreutes Wohnen" soll in dem alten Gebäude möglich sein

Nach Informationen unserer Redaktion soll das alte Gebäude aber weiter genutzt werden. Nach der Fertigstellung des Neubaus und dem Auszug der Bewohner soll in der Vogelstraße ein Haus für „Betreutes Wohnen“ entstehen. Bisher war „Betreutes Wohnen“ in der Einrichtung nur partiell möglich, dabei ist das als Wohnform derzeit sehr gefragt. (mit ub)

