Caritasverein Illersenio setzt in Vöhringen auf Tagespflege

Auf welche Projekte der Vorsitzende während der Mitgliederversammlung in Vöhringen zurückblickt

Von Ursula Katharina Balken

Menschen können mit mancherlei Hilfe auch im hohen Alter möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung leben. Da ist nicht nur die Sozialstation ein wichtiger Partner, sondern auch die Tagespflege. Der regionale Anbieter für soziale Dienstleistungen Illersenio hat dieses Feld nun weiter ausgebaut.

Darüber berichtete der Vorsitzende des Caritasvereins, Dominik Rommel, bei der gut besuchten Mitgliederversammlung im Vöhringer Caritas-Centrum Illersenio. In Bellenberg wurde im vergangenen Jahr eine zweite Einrichtung für die Tagespflege geschaffen, in Senden öffnete eine Tagespflege im Mai ihre Pforten – ebenfalls unter dem Dach des Caritasvereins Illersenio.

Dominik Rommel

Die Sozialstationen Vöhringen/Illertissen und Weißenhorn arbeiten laut Rommel erfolgreich zusammen. Das Wohnprojekt „Rosengarten“ in der Vöhlinstadt – ein Komplex mit fünf Häusern, die alten- und behindertengerecht angelegt sind – komme gut voran, hieß es während der Versammlung.

Der Plan zur Gründung einer Stiftung wurde verworfen

Nach langen Überlegungen und Gesprächen werde von der Gründung einer Stiftung Abstand genommen, erklärte Rommel. Der Caritasverein hatte 2014 beschlossen, den laufenden Betrieb der Einrichtungen auf eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) zu übertragen. Außerdem war in Erwägung gezogen worden, eine Stiftung aus steuerlichen Aspekten zu gründen.

Im Laufe des Genehmigungsverfahrens erwies sich die Handhabung einer Stiftung steuerrechtlich jedoch als äußerst kompliziert. Der Vorstand des Caritasvereins hatte daraufhin beschlossen, den Gedanken einer Stiftung nicht weiter zu verfolgen.

Rommel erklärte, welche Gründe noch dagegen sprechen: Einer Stiftung müsse ein Grundvermögen zufließen, über das die Caritas aber nicht verfügt. Denn es stehen andere Aufgaben an, die relativ zeitnah verwirklicht werden müssen. „Das notwendige Kapital wird gebraucht.“ So soll ein neues Pflegeheim entstehen, weil das 1973 gebaute jetzige Haus an der Vogelstraße in Vöhringen nicht mehr modernen Anforderungen entspreche.

Im vergangenen Jahr wurden 220 Menschen betreut

Wie wichtig die Arbeit der Hospiz-Gruppe ist, machte Schwester Sandra Bürstlinger deutlich. In den 20 Jahren ihres Bestehens habe sich gezeigt, dass die Gruppe zwar klein, aber äußerst effektiv sei. Während der vergangenen zwei Jahre wurden 2000 Stunden für die Begleitung von Menschen auf ihrem letzten Weg erbracht. 2018 wurden 220 Frauen und Männer betreut.

Auch sei die Zusammenarbeit mit der Palliativstation der Stiftungsklinik Weißenhorn äußerst harmonisch. Bedauerlich fand die Ordensfrau, dass das Wort „Hospiz“ in der Gesellschaft nicht den Stellenwert hat, der eigentlich selbstverständlich sein sollte. Es liege wohl daran, dass manche Menschen den Tod und den Umgang damit weit von sich weg schieben.

Die Weiterbildung der ehrenamtlich tätigen Menschen sei selbstverständlich und das Engagement der Mitarbeiter nicht hoch genug einzuschätzen. Zum Abschluss der Versammlung zollten die Mitglieder des Vereins Horst Hieber und Siegfried Schwab Lob und Anerkennung für das Engagement des Vorstands. Hieber regte an, den Betreuungsschlüssel für das Pflegepersonal genauer zu durchleuchten. Viele Dinge seien bereits auf den Weg gebracht worden und einige stünden noch auf der Warteliste, die zügig durchgeführt werden sollten.