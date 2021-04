Corona-Schnelltest auf dem Wochenmarkt in Illertissen: Wie funktioniert das?

Plus Besucher des Illertisser Wochenmarkts können sich am Mittwoch kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. So funktioniert das Angebot.

Seit dem 12. April dürfen die meisten Einzelhandelsgeschäfte im Landkreis bei einem Inzidenzwert zwischen 100 und 200 nur noch für Kunden mit Termin und negativem Corona-Testergebnis öffnen. Jetzt bietet die Stadt in Zusammenarbeit mit der Apotheke am Bahnhof auch auf dem Wochenmarkt einen Schnelltest-Stand an.

Für die Schnelltests gibt es mehrere Möglichkeiten: So dürfen Einzelhändler Schnelltests vor ihrem Geschäft oder in geeigneten Räumen anbieten. Alternativ können sich Kundinnen und Kunden zuvor bei einer Teststelle testen lassen und den Nachweis mitbringen. Wichtig ist, dass das negative Testergebnis bei einem PCR-Test maximal 48 und bei einem Schnelltest maximal 24 Stunden alt sein darf.

Schnelltests auf dem Illertisser Wochenmarkt am Mittwoch

Als Ergänzung zu den beiden bereits seit einigen Wochen in Illertissen etablierten Testzentren im Mehrgenerationentreff und der Apotheke am Bahnhof sowie den Testmöglichkeiten bei den örtlichen Hausarztpraxen, können sich Illertisser Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste am Mittwoch, 21. April, von 9 bis 12 Uhr schnell und kostenlos im mobilen Schnelltest-Stand auf dem Wochenmarkt testen lassen und anschließend mit einem negativen Testergebnis entspannt shoppen gehen. Die Aktion sei vorerst nur einmalig geplant, erklärt Kerstin Breymaier von der Stadtverwaltung im Gespräch mit unserer Redaktion. Schließlich ist auch noch nicht klar, wie die Lage in der kommenden Woche aussieht.

Corona: Keine Testpflicht vor den Sitzungen in Illertissen

Für die Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien lege die Stadt den Ratsmitgliedern und Besuchern ebenfalls nahe, eines der kostenlosen Testangebote zu nutzen, so Kerstin Breymaier. Wie berichtet, hatte das Landratsamt Neu-Ulm am Freitag erstmals die Teilnehmer einer Sitzung des Krankenhausausschusses zum Schnelltest gebeten. Die Stadt setze hier auf Freiwilligkeit, erklärt Breymaier. Immerhin gebe es in Illertissen inzwischen eine Vielzahl an Testangeboten.

