vor 49 Min.

Corona: Zwei weitere Todesfälle in den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu

In den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu sind zwei weitere ältere Patienten gestorben, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten.

In den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu sind zwei weitere ältere Menschen gestorben, die sich mit dem Virus infiziert hatten.

Eine 87-jährige Person aus dem Landkreis Neu-Ulm, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, ist verstorben. Hierbei handelt es sich um den 16. Todesfall im Landkreis. In der Klinik Ottobeuren starb am Donnerstag ein über 80 Jahre alter Patient aus dem Unterallgäu in Folge einer Covid-19-Lungenerkrankung.

Acht Corona-Patienten im Landkreis Neu-Ulm sind in der Klinik

Im Kreis Neu-Ulm sind aktuell 87 Personen bekannt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt wurden bis heute 388 bestätigte Fälle für eine Infektion mit SARS-CoV-2 gemeldet, vier Personen mehr als am Vortag. Davon sind 285 Personen aus der Quarantäne entlassen worden. Acht bestätigte Fälle für eine Infektion mit dem Coronavirus werden klinisch betreut. Des Weiteren werden sechs Personen in den Kliniken betreut, die als Verdachtsfälle gelten.

Das Landratsamt Unterallgäu meldete am Freitag 269 bestätigte Corona-Fälle, rund 175 Menschen sind hier mittlerweile genesen. (az)

Mehr zum Thema lesen Sie hier:

Corona: Ärzte berichten von ihrem Alltag in der Krise

Themen folgen