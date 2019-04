vor 17 Min.

Das Weinrieder Feld hat ein Rohr-Problem

Am Schmutzwasserkanal in dem Baugebiet wurden Schäden festgestellt – und das wenige Jahren nach dessen Verlegung. Wer dafür die Verantwortung trägt und was das für den Markt Babenhausen und die Bewohner bedeutet.

Von Sabrina Schatz

Haus für Haus hat das Baugebiet am Weinrieder Feld in den vergangenen fünf Jahren Gestalt angenommen. Die Bewohner richten ihre Gärten her, machen es sich schön. Eigentlich könnte der Markt Babenhausen sich nun auf die Schulter klopfen und zufrieden auf die Entwicklungen in dem Neubaugebiet blicken. Doch im Untergrund schlummert ein Problem. Wasserrohre sind beschädigt – und das nach so kurzer Zeit. Die Ursache ist offenbar ein Mangel an den Rohren, für den der Hersteller die Verantwortung trägt. Bedeutet das nun, dass das ganze Prozedere von vorn beginnt: Straßen aufreißen, neue Rohre verlegen, Boden versiegeln? Die Bewohner des Weinrieder Felds würden wohl die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.

Der Babenhauser Marktrat hat sich in seiner Sitzung mit dem Rohr-Problem befasst. Wie zu erfahren war, wurden die Schäden an Rohrleitungen des Schmutzwasserkanals entdeckt, als eine Kamera das Netz abgefahren hat. Das geschah im Rahmen einer Gewährleistungsabnahme des Baugebiets, die fünf Jahre nach der Erschließung anstand.

Seit rund fünf Jahren errichten Häuslebauer im Baugebiet „Weinrieder Feld“ im Südosten von Babenhausen ihre Eigenheime. Bild: Sabrina Schatz

Der Kanal besteht laut Bürgermeister Otto Göppel (CSU) aus Gusseisenrohren, die innen mit Epoxidharz ausgekleidet sind. An deren Innenwand habe sich inzwischen teilweise Beschichtung abgelöst, Blasen haben sich gebildet, weil es zur Korrosion am Material gekommen sei. Betroffen sind demnach 24 Haltungen mit einem Durchmesser von 250 Millimetern auf einer Gesamtlänge von knapp 800 Metern.

Der Mangel wurde im Mai 2018 gemeldet. Der Rohrhersteller, ein international tätiges Unternehmen, hat den Produktionsfehler anerkannt – und viel wichtiger: Er will „die unschönen Schäden“ dauerhaft beheben, ohne dass Kosten für den Markt entstehen.

Produktionsstau im Werk hat Mangel verursacht

Den Mangel habe ein Produktionsstau im Werk verursacht, räumte ein Unternehmensvertreter ein, der bei der Sitzung des Marktrats zugegen war. Es sei „gepennt worden“, als die Innenbeschichtung aufgetragen wurde. Auf Nachfrage versicherte er, dass die Rohre außen dicht seien, und erklärte: „Sie würden zwar noch 40 bis 50 Jahre bestehen, aber das ist nicht das, was wir anbieten wollen.“

Was bedeutet das nun für die Häuslebauer am Weinrieder Feld? „Man muss das schöne Neubaugebiet nicht mehr neu aufgraben“, beruhigte ein zweiter Fachmann. Er arbeitet in der Firma, die den Schaden nun ausbügeln wird. Diese wendet ein spezielles Verfahren an, das in groben Zügen folgende Schritte umfasst: Es werden sogenannte „Inliner“ genutzt, um die Rohre zu sanieren. Dabei wird ein mit Harz getränkter Schlauch ins bestehende Rohr gestülpt und mit Druck an dessen Innenwand gepresst. Die Harzmischung härtet aus und verbindet sich mit dem Material.

So sah es andernorts aus, als Inliner verlegt wurden. Bild: Stadt Königsbrunn (Archivbild)

Josef Deggendorfer (Freie Wähler) blieb nach den ausführlichen Erklärungen der Referenten skeptisch. Er fragte nach etwaigen Hohlräumen, die entstehen könnten. „Bei Autos kennt man das: Es rostet, wo Blech auf Blech liegt und Wasser nicht ganz abtrocknen kann.“ Der Mitarbeiter versicherte, dass Hohlräume „zerquetscht“ werden. Eine Frage von Miriam Loder-Unglert (JWU), ob sich das Harz auf das Wasser auswirke, verneinte er. Johannes Nägele (FW) sprach die Lebensdauer der Inliner an, die seines Wissens nach niedriger sei als die der Rohre. „Wir sind ja jetzt schon ein gebranntes Kind.“ Der Mitarbeiter sagte, gute Erfahrungen damit gemacht zu haben.

Außerdem verwiesen die Firmenvertreter darauf, dass nach fünf Jahren noch einmal eine Kamerabefahrung veranlasst werde, um der Marktgemeinde Sicherheit zu geben. Zweiter Bürgermeister Dieter Miller (FW) regte an, darüber hinaus nach ein paar Jahren an einer leicht zugänglichen Stelle ein Stück Rohr auszubauen und zu prüfen.

Bürgermeister Göppel (CSU) erkundigte sich, wie lange die Sanierung dauern wird. Mit insgesamt sechs bis acht Wochen sei zu rechnen, hieß es, allerdings mit Unterbrechungen. Die Haushalte, die jeweils an einzelnen Tagen betroffen sein werden, informiere man rechtzeitig. Einschränkungen haben sie, zumindest aus Sicht der Experten, kaum zu erwarten. „Die Hausbesitzer sollten an diesem Abend vielleicht nicht alle Waschmaschinen laufen lassen“, so ein Referent. Für den Fall der Fälle würden mobile Toiletten aufgestellt. Der Verkehr werde eventuell beeinträchtigt, wenn Arbeiter mit Maschinen an den Schachtdeckeln zugange sind.

