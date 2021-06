Aquaplaning: Unfall bei starkem Regen auf der A7

Mehrere Unfälle haben sich am Sonntag wegen Aquaplaning auf der A7 ereignet - auch auf Höhe von Dettingen an der Iller.

Auf der A7 hat es am Sonntag mehrmals gekracht - auch bei Dettingen. Grund war Aquaplaning. Am frühen Morgen fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Auto zwischen den Anschlussstellen Berkheim und Altenstadt. Er kam wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Regen ins Schleudern und prallte gegen die rechte Seitenleitplanke.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls entstand jedoch ein erheblicher Schaden an der Fahrzeugfront, den die Polizei mit circa 20.000 Euro beziffert. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Seitenleitplanke entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Absicherung der Unfallstelle übernahmen die Feuerwehren von Altenstadt und Erolzheim. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)

