Die Geburt Christi in Vöhringen vor Augen

Die Krippenfreunde Illerberg wollen mit einer Ausstellung den Vöhringern ein Geschenk machen. Was die Besucher erwartet.

Von Ursula Katharina Balken

Zum ersten Mal wird im Evangelischen Gemeindehaus in Vöhringen eine Krippenschau veranstaltet. Die Ausstellung wird am Donnerstag, 2. Januar, ab 19 Uhr eröffnet. Um 18 Uhr geht in der evangelischen Kirche ein Wortgottesdienst voraus.

Schirmherr der Ausstellung mit 50 Exponaten – die meisten aus Privatbesitz – ist Landrat Thorsten Freudenberger. Die Krippenfreunde Illerberg statten unter der Leitung ihres Vorsitzenden Roland Binder das gesamte Erdgeschoss mit 50 Darstellungen der Geburt Christi aus. Dazu gibt es eine Ausstellung mit Kloster- und Klöppelarbeiten, Schnitzereien und auch eine kleine Reparaturwerkstatt, um an Figuren kleine Ausbesserungen vorzunehmen.

Krippenschau in Vöhringen: Fast alle Exponate sind handgemacht

Die Krippen sind fast alle handgemacht, sagt Binder. Wenn die Vitrinen an ihrem Platz stehen, kommen die Besitzer und bauen die Krippen so auf, wie sie sich das Geschehen in Bethlehem vorstellen. Eine Krippenschau zusammenzustellen, sei eine aufwendige Arbeit: „Wir brauchen so an die drei Wochen bis alles an seinem Platz ist“, sagt Binder. Er könne sich auf eine große Schar an Helfern verlassen. Unter ihnen seien viele Frauen, die mit geschickten Händen die Krippenschau mit der passenden Dekoration schmücken.

Pfarrer Jochen Teuffel sagt, dass in der evangelischen Kirche die Tradition des Krippenbaus nicht so verankert sei. Deshalb freue er ich, Gastgeber für die Ausstellung zu sein, weil so das Geschehen um die Geburt Christi neu vor Augen geführt wird. Zudem sei eine Krippenschau für Kinder immer etwas Besonderes. Die Ausstellung wird bis einschließlich 19. Januar zu sehen sein.

Öffnungszeiten: Die Krippenschau ist Donnerstag, Freitag und Samstag von 15 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag und an Heiligdreikönig von 10 bis 16 Uhr.

