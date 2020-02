vor 54 Min.

Die Stadt Illertissen gibt sich als Talentschmiede für junge Bürger

Zwölf Jugendliche und drei Teams erhalten den Jugendförderpreis. Darunter sind begabte Musiker, die das Rahmenprogramm zu ihrer eigenen Feier gestalten.

Von Regina Langhans

Der Liste der Jugendlichen in Illertissen, die überdurchschnittliche Leistungen erbracht haben, ist am Freitagabend wieder ein Stückchen länger geworden. Im fünften Jahr hat die Stadt den Jugendförderpreis in Form einer Urkunde und einem Geldbetrag vergeben: Diesmal ging er an zwölf Einzelpersonen und drei Gruppen. Besonders dabei war wieder, dass die Geehrten nicht nur von ihrem Engagement erzählten, sondern beteiligte Musiker die Laudatio von Bürgermeister Jürgen Eisen mit ihrem Können umrahmten.

Der Kampfkunstsportler Mika Mathes wurde in das Olympia-Förderprojekt des bayerischen Landeskaders aufgenommen. Bild: Regina Langhans

In der ausgebuchten Schranne sagte Eisen: „Niemand weiß, was er kann, wenn er es nicht versucht.“ Das allein würde aber nicht weiterbringen, so lange niemand die Talente entdecken und fördern würde. Jugendliche seien darauf angewiesen, die Stadt wolle mithelfen.

Erfolgreiche Sportler, engagierte Helfer, musikalische Talente

Mit zwölf Jahren war Simon Holl, amtierender Schützenkönig der Jugendklasse in Au, der jüngste Preisträger. Bald soll er die Erwachsenenmannschaft verstärken. Kaderlehrgänge ermöglichten ihm heuer die Teilnahme bei den deutschen Meisterschaften Klasse Schüler 1 auf der Olympia-Schießanlage München-Hochbrück.

Richtig olympische Luft schnuppern kann der 17-jährige Mika Mathes, der Ende 2019 in das Olympia-Förderprojekt des bayerischen Landeskaders aufgenommen wurde. Angefangen hat der Kampfkunstsportler beim Polizeikarateverein in Illertissen. Auf der Suche nach dem richtigen Hobby habe er an Karate Gefallen gefunden und sich für die Kunst „Kata“ entschieden. Mika trainiert fast täglich. Seit 2014 ist er auch bei der Jugendfeuerwehr.

Kaum weniger eingespannt ist Leonie Sauter. Die 18-Jährige trainiert viermal in der Woche am Rhönrad. Sie begann als Dreijährige beim TSV Illertissen. 2020 wechselte sie zum Rhönrad. Im Film war zu sehen, wie sie im Rad, mit Händen und Füßen an den Sprossen festhaltend, durch die Halle kurvte. 2019 macht sie bei den deutschen Meisterschaften den ersten Platz, nun nimmt sie an den WM-Qualifikationswettbewerben teil. Sodann wurden mit Isabell Hipp und Tabea Kolb, beide 15, zwei Tischtennisspielerinnen für Erfolge bei den württembergischen Meisterschaften in Weinstadt bei Stuttgart geehrt: Isabell erreichte im Doppel den zweiten Platz und Tabea im Doppel Platz drei.

Junge Vorbilder im Ehrenamt aus Illertissen

Dominik Blasi und Jonas Miller, 18 und 19 Jahre alt, sind Fußballjugendtrainer beim Sportverein Tiefenbach, inzwischen mit dem Trainerschein C. Als Vorbilder im Ehrenamt bezeichnete Eisen Anna Zinke und Christine Schramm, die maßgeblich die Fairtrade-Aktionen der Realschule verantworteten.

Valentino Aleto ist mit 18 Jahren bereits ein gefragter Tubist in der regionalen Musikszene. Bild: Regina Langhans

Weder Präsentation noch Erklärungen benötigten Julia Gschwind, Valentino Aletor und Nick Jergl, um ihr Können vorzustellen: Musikalisch umrahmten die mehrfach Ausgezeichneten ihr eigenes Fest. Julia Gschwind, 16, begann mit Flöte und stieg vor acht Jahren auf ihr Trauminstrument Querflöte um. Sie spielt auch Klavier und ist Ministrantin. Valentino Aleto ist für seine 18 Jahre in der regionalen Musikszene bereits ein gefragter Tubist. Für den Preis wurde er von Stadtkapelle und Musikschule Dreiklang vorgeschlagen. Ihm steht der Schlagzeuger Nick Jergl, 16, in nichts nach. Er spielt stil- und taktsicher in vielen Ensembles. Die Würdigung des Marionettentheaters am Kolleg, der von Max Scheu privat organisierten Ferienfreizeit „Riesenspaß“ und des Schülerparlaments der Erhard-Vöhlin-Mittelschule komplettierten die Auswahl der jungen Preisträger. Augenzwinkernd fügte Eisen noch hinzu: „Wir hoffen auf Nachwuchs in Stadtrat und Feuerwehr.“

